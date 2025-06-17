На территории Литвы россиянин выпрыгнул из транзитного поезда в Калининград: его ищет полиция

Как сообщил Департамент полиции Литвы во вторник, около шести утра на железнодорожный пограничный пункт пропуска Кибартай поступило сообщение, что из поезда Адлер-Калининград пропал гражданин России 2004 года рождения.

При проверке поезда пограничниками человек найден не был.

По предварительным данным полиции, примерно за 25 минут до прибытия поезда на железнодорожную станцию ​​Кибартай, между Пильвишкяй и Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть этот человек.

Информация о пропавшем россиянине передана всем полицейским нарядам, ведутся его поиски.

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович говорит, что россиянин мог сойти, когда поезд притормозил, причины такого действия неизвестны.

«Также наблюдается замедление движения поездов, сегодня, во время того ночного инцидента, не было никаких специальных остановок, скорее всего, в определенных местах, где поезда естественным образом замедляют ход, и была использована возможность сойти с поезда», - сказал Кондратович журналистам.

Он сообщил, что на данный момент у него нет информации о том, что человек найден.

«Ведется поиск, работают наши службы. Задействованы планы, которые применяются в таких ситуациях. Работают наши пограничники, полиция, Служба общественной безопасности - все, кто должен это делать, сейчас задействованы в процессе», - отметил министр BNS.

По его словам, личность гражданина и цель поездки известны, у правоохранительных органов нет данных о намерениях этого лица причинить вред.