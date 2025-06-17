Компанию подростков унесло в открытое море: полиция развернула спасательную операцию

Около 15:30 в Морской спасательный центр позвонил юноша, который сообщил, что он с двумя друзьями вышли в море, но из-за сильного ветра их унесло в разные стороны, и теперь они не могут вернуться на берег.

На помощь прибыли полицейские и спасатели из Кярдла, а также вертолетная команда Департамента полиции и погранохраны. Примерно через час после звонка одного из подростков обнаружили дрейфующим на каяке. Еще через десять минут нашли второго - на SUP-доске. Третьему удалось самостоятельно добраться до берега. Скорая помощь осмотрела всех, и, к счастью, несмотря на риск переохлаждения, госпитализация никому не потребовалась.

«По-настоящему несчастный случай со счастливым концом и урок для всех, кто планирует выход в море: всегда нужно проверять прогноз погоды, избегать выхода при сильном ветре и брать с собой необходимое спасательное снаряжение. В случае с этими юношами можно похвалить то, что у всех были телефоны и они умели использовать функцию геолокации, чтобы отметить примерное местоположение друг друга. Это значительно помогло нам добраться до нуждающихся в помощи как можно быстрее», - отметил руководивший операцией по спасению пограничник из Кярдла Айвар Йоэлехт.

Он добавил, что если ситуация в море становится опасной, всегда следует своевременно вызывать помощь, поскольку поиск людей в воде - дело непростое, условия на море меняются очень быстро, и каждая минута до прибытия помощи может оказаться критически важной для спасения жизни.