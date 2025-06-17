«Четкий сигнал Кремлю: хватит». Европа наконец придумала, как отказаться от российского газа

В выигрыше окажутся США - крупнейший в мире производитель нефти и газа и ключевой поставщик энергоресурсов в Европу. Проиграют же европейские поклонники российского президента Владимира Путина в лице властей Венгрии и Словакии. Они не спешат отказываться от дешевого российского газа и тормозят санкции ЕС против России за войну в Украине.

Именно поэтому Европа пошла другим путем.

После вторжения России в Украину ЕС прекратил покупать российские нефть и уголь, однако от газа отказаться было сложнее. До войны Путин подсадил Германию и другие страны Евросоюза на газовую иглу, и за год до нападения на Украину начал газовую войну против Европы, спровоцировав энергетический кризис.

В этих условиях вводить санкции против российского газа ЕС не решился, а позже, когда были налажены альтернативные поставки, тормозом для санкций были как раз Венгрия и Словакия, которым кулуарно сочувствовали два других крупных клиента «Газпрома» — Австрия и Италия.

Для санкций нужно согласие всех 27 стран ЕС, у каждой есть вето. К тому же, санкции нужно продлевать каждые полгода. Предложенный во вторник план позволит обойти это препятствие и утвердить ограничения на импорт российского газа раз и навсегда квалифицированным большинством.

Антивоенная демонстрация против российского газопровода «Северный поток» в Берлине в январе 2022 года. Фото: AFP