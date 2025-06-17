Судебный исполнитель без ведома жильцов купил их дом

Издание Õhtuleht пишет, что дом предлагался его жильцам за 120 000 евро, но Кермик купил его значительно дешевле - за 85 000 евро.

Суд чести Палаты судебных исполнителей в прошлом году пришел к выводу, что судебный исполнитель Кермик нарушил профессиональную этику, использовав полученную в ходе работы информацию в личных целях, однако дисциплинарное наказание не было назначено из-за истечения срока давности.