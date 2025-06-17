Судебный исполнитель без ведома жильцов купил их дом

Судебный исполнитель Энно Кермик купил в Курессааре на улице Толли дом без ведома жильцов, при этом он сам установил цену.
Издание Õhtuleht пишет, что дом предлагался его жильцам за 120 000 евро, но Кермик купил его значительно дешевле - за 85 000 евро.
Суд чести Палаты судебных исполнителей в прошлом году пришел к выводу, что судебный исполнитель Кермик нарушил профессиональную этику, использовав полученную в ходе работы информацию в личных целях, однако дисциплинарное наказание не было назначено из-за истечения срока давности.
Проживающая в доме семья Элли чувствует себя брошенной системой: они лишены возможности выкупить жилье, а волостная управа Сааремаа и другие ведомства не могут решить их проблему, поэтому жители дома остаются в неведении относительно своего будущего.