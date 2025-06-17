Обстрелы и задержка рейса: эвакуация жителей Балтии из Израиля затягивается

Утром во вторник из Тель-Авива в Иорданию отправились автобусы с гражданами стран Балтии. Их цель - достичь иорданского города Акабы, откуда предусмотрен рейс в Вильнюс. Путь неблизкий - более 350 километров, и провести в дороге нужно примерно пять часов. Однако уже через 40 минут была объявлена воздушная тревога, и всем пришлось искать укрытие.

«И, кто как понял, что надо делать - кто-то стоял у автобуса, кто-то лез в канаву, кто-то сидел, кто-то стоял или искал место, закрытое хотя бы с одной стороны. Но в целом царило довольно большое непонимание, мы были встревожены.

После этого также видели, как в воздухе появляются ракеты. Не могу ответить, были ли это иранские баллистические ракеты или ракеты ПВО, но в любом случае мы видели ракеты. К счастью, они не летели прямо у нас над головой»,

- рассказала журналист TVNET Линда Анна Далдере, которая является одной из вовлеченных в эвакуацию жительниц Латвии.

В эвакуационном автобусе находятся и несколько жителей и журналистов из Литвы.

«Всего полчаса назад выехали из Тель-Авива, и уже пришлось первый раз останавливаться. Получили информацию о приближающихся ракетах», - рассказал журналист из Литвы Игнас Янчаускас.

«Включилась тревога, остановились на обочине, и была возможность видеть, как перехватывают ракеты. После этого вернулись в автобус и поехали до границы Иордании», - рассказал Гиердас Сакалаускас.