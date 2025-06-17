Обстрелы и задержка рейса: эвакуация жителей Балтии из Израиля затягивается

Во вторник началась эвакуация граждан стран Балтии из Израиля. Их эвакуируют через иорданский город Акабу, используя организованный Литвой эвакуационный рейс. Дорога в Акабу была полна сложностей, эвакуационный автобус пережил иранский ракетный обстрел, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas. Никто из эвакуируемых не пострадал.
Утром во вторник из Тель-Авива в Иорданию отправились автобусы с гражданами стран Балтии. Их цель - достичь иорданского города Акабы, откуда предусмотрен рейс в Вильнюс. Путь неблизкий - более 350 километров, и провести в дороге нужно примерно пять часов. Однако уже через 40 минут была объявлена воздушная тревога, и всем пришлось искать укрытие.
«И, кто как понял, что надо делать - кто-то стоял у автобуса, кто-то лез в канаву, кто-то сидел, кто-то стоял или искал место, закрытое хотя бы с одной стороны. Но в целом царило довольно большое непонимание, мы были встревожены.
После этого также видели, как в воздухе появляются ракеты. Не могу ответить, были ли это иранские баллистические ракеты или ракеты ПВО, но в любом случае мы видели ракеты. К счастью, они не летели прямо у нас над головой»,
- рассказала журналист TVNET Линда Анна Далдере, которая является одной из вовлеченных в эвакуацию жительниц Латвии.
В эвакуационном автобусе находятся и несколько жителей и журналистов из Литвы.
«Всего полчаса назад выехали из Тель-Авива, и уже пришлось первый раз останавливаться. Получили информацию о приближающихся ракетах», - рассказал журналист из Литвы Игнас Янчаускас.
«Включилась тревога, остановились на обочине, и была возможность видеть, как перехватывают ракеты. После этого вернулись в автобус и поехали до границы Иордании», - рассказал Гиердас Сакалаускас.
После нескольких часов езды по песчаным горным хребтам все автобусы успешно достигли границы Израиля и Иордании. Маршруты эвакуации жителей были разными - своими силами до границы Иордании добрался и Роберт, который хотел вернуться в Европу через столицу Иордании Амман.
«Добрался до Аммана, и по дороге узнал, что есть этот [эвакуационный] рейс. Сейчас ужасно сложно и дорого лететь через Амман. Чтобы попасть в Европу, мне пришлось бы заплатить 2000 евро и лететь 26 часов», - рассказал Роберт Линявскис.
Однако люди, вовлеченные в эвакуацию, отмечают, что рейс в Литву, изначально запланированный на вторник в 19:00, был задержан. Как подчеркивает Далдере, этот рейс может вылететь только в среду в 4:00 утра.
14 граждан Эстонии
Этим рейсом должны вылететь и пятеро граждан Эстонии. По словам консула ЭР в Тель-Авиве Роберта Деревски, сразу после начала военных действий в Израиле о себе заявили 14 эстонских граждан, пишет rus.err.ee.
«Некоторые эстонские граждане проявили инициативу и начали выбираться самостоятельно. По состоянию на вчерашний день в Израиле оставалось восемь граждан Эстонии, эвакуацией которых мы начали активно заниматься», - сообщил Деревски.
Еще один эстонец направляется к границе с Египтом, в сторону Шарм-эль-Шейха, откуда продолжают вылетать самолеты. «Один гражданин уже пересек границу с Иорданией, чтобы через аэропорт Аммана вылететь в Европу», - добавил консул.