Совладелец столичной концертной площадки: из-за новых трендов мы можем прекратить свою деятельность

Лето в Эстонии - почти что кот Шрёдингера: по календарю уже июнь, но погода упорно мешает проводить концерты и другие события на свежем воздухе. А может, причина не только в погоде? Всё больше зумеров отказываются от алкоголя и посещения ночных клубов. О том, почему вечеринки постепенно теряют популярность среди молодежи, ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поговорили с известным организатором мероприятий и совладельцем концертной площадки Paavli Kultuurivabrik Романом Демченко.
Роман Демченко также являлся совладельцем культового бара Sveta, закрывшего свои двери 1 января 2024 года. В 2021 году Роман стал лауреатом EMEA-2021 в категории «Организатор события года» (как руководитель Damn Loud Agency), а в 2023 году был удостоен награды как лучший организатор года в сфере культуры. В 2025 году Демченко получил государственную премию в области культуры.
Анита: Ты начал заниматься организацией мероприятий еще до пандемии. Какой отпечаток пандемия оставила на индустрии?
Рома: Совершенно ужасный отпечаток она оставила. Пандемия длилась три года или даже больше. Такой длительный период не может не оставить отпечаток на людях. На самом деле, пандемия немного убила все развитие эстонской молодежной культуры и культуры концертов.
До нее было ощущение, - и цифры об этом тоже говорили, - что мы постоянно развиваемся. 2016, 2017, 2018, 2019 года - все постоянно шло в гору, к нам приезжали все больше артистов. И было чувство уверенности в будущем. Что Эстония наконец-то выйдет на европейский уровень по размаху ночной жизни.
Но это длилось недолго: в марте 2020 года случилась пандемия, всех закрыли. У нас хоть и было не все так строго, как в других странах, но люди привыкли к более домашнему образу жизни. Произошла дигитализация культуры: если раньше могли выйти из дома и пойти на какое-то мероприятие, то теперь это все переместилось в Instagram, TikTok, Youtube.
Ева: Появились прямые трансляции.
Рома: Да, и в то же время очень развились платформы типа Netflix. Если раньше мы делали мероприятия и конкурировали с другими мероприятиями в городе, то сейчас мы конкурируем еще и с Netflix, и с TikTok.
Также в этом выпуске:
- Правда ли, что у молодежи пропадает интерес к тусовкам в их классическом понимании - с плясками, алкоголем и прочими атрибутами?
- Вынуждены ли концертные площадки менять концепцию мероприятий из-за потребностей зумеров?
- Какую роль в угасании клубной культуры играет нынешний экономический спад?
- Из-за повышенного уровня осознанности зумеры стремятся избегать негативного опыта при посещении тусовок. Всегда ли социализация связана с неприятным и навязчивым общением? А что клубы предпринимают в случае, если посетители жалуются друг на друга?
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.