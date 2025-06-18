Рейтинги партий: поддержка EKRE продолжает расти

Менее чем в одном процентном пункте от Партии реформ находится Центристская партия, чьи показатели в последнее время также были довольно стабильны. «Уровень поддержки EKRE, Партии реформ и Центристской партии уже почти три месяца держится примерно на одном уровне», – подчеркнул Мёльдер.

По его словам, Социал-демократическая партия, находящаяся на пятом месте, сейчас теряет поддержку. «На этой неделе у них 11,1 процента, и в последние пару недель этот показатель снижается. Больше партий, преодолевающих избирательный порог, сейчас нет. Партия правых, которая ранее ненадолго пересекла этот рубеж, снова опустилась ниже и, по нынешним данным, в Рийгикогу не прошла бы», – отметил эксперт.