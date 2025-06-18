Рейтинги партий: поддержка EKRE продолжает расти

На прошлой неделе Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), поднявшаяся на второе место в рейтинге партий, немного упрочила свое положение перед находящейся на третьей позиции Партией реформ. Лидером по-прежнему остается партия «Отечество».
Согласно свежим результатам еженедельного опроса, проводимого Институтом общественных исследований совместно с исследовательской фирмой Norstat Eesti, партию «Отечество» поддерживают 26,7 процента граждан, имеющих право голоса, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) – 17,8 процента, а Партию реформ – 17,2 процента.
Поддержка «Отечества», занимающего лидирующую позицию, в предыдущие недели слегка снижалась, но по последним данным этот тренд прекратился. Уровень поддержки EKRE, которая занимает второе место, за последние три недели вырос на 3,1 процентного пункта. Показатели находящейся на третьем месте Партии реформ остаются стабильными.
Сразу за тройкой лидеров следуют Центристская партия с 16,4 процента и Социал-демократическая партия (СДП) с 11,1 процента. Наименьшей поддержкой среди парламентских партий пользуется «Ээсти 200», которую поддерживают 3,2 процента избирателей.
Совокупная поддержка коалиционных партий составляет 20,4 процента, в то время как парламентские оппозиционные партии поддерживают 72 процента респондентов.
Доцент Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер отметил, что на лидирующих позициях партийного рейтинга изменений не произошло.
«На вершине находится "Отечество", чей средний рейтинг за четыре недели по сравнению с прошлой неделей немного вырос и составляет сейчас 26,7 процента. На втором месте закрепляется EKRE: ее поддержка по сравнению с предыдущей неделей увеличилась до 17,8 процента. Таким образом, отрыв от Партии реформ, пусть и незначительный, но ощутим», – сказал Мёльдер.
«С конца мая поддержка EKRE выросла более чем на три процентных пункта. Партия реформ, занимающая третье место, за последнюю неделю немного прибавила, но в целом за последний месяц ее рейтинг практически не изменился», – добавил он.
Менее чем в одном процентном пункте от Партии реформ находится Центристская партия, чьи показатели в последнее время также были довольно стабильны. «Уровень поддержки EKRE, Партии реформ и Центристской партии уже почти три месяца держится примерно на одном уровне», – подчеркнул Мёльдер.
По его словам, Социал-демократическая партия, находящаяся на пятом месте, сейчас теряет поддержку. «На этой неделе у них 11,1 процента, и в последние пару недель этот показатель снижается. Больше партий, преодолевающих избирательный порог, сейчас нет. Партия правых, которая ранее ненадолго пересекла этот рубеж, снова опустилась ниже и, по нынешним данным, в Рийгикогу не прошла бы», – отметил эксперт.
Если бы выборы состоялись сейчас, Рийгикогу был бы сформирован из пяти партий: у «Отечества» было бы 32 мандата, у EKRE – 20, у Партии реформ – 19, у Центристской партии – 18, а у социал-демократов – 12 мест.