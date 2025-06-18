Касса здоровья предупреждает: чаще всего мошенники используют именно эти схемы

Касса здоровья в очередной раз напоминает людям, что мошенники, представляющиеся определенными сотрудниками ведомства, связываются с людьми как по телефону, так и по электронной почте. Мошенники запрашивают у людей ПИН-коды, номера документов или распространяют вредоносное программное обеспечение по электронной почте.
Мошенники обычно звонят людям, предлагая им более низкую плату за визит к врачу, компенсацию стоимости льготных лекарств, также они могут запрашивать дополнительную информацию якобы для выплаты оставшейся суммы компенсаций за зубное лечение или за листы нетрудоспособности.
Все чаще встречаются случаи, когда мошенники, выдавая себя за определенных сотрудников Кассы здоровья, также знают личный идентификационный номер человека, который они, вероятно, узнают из коммерческого регистра Эстонии, если на имя человека зарегистрирована компания.
Касса здоровья советует всем жителям Эстонии быть бдительными и никогда не делиться своей личной информацией по телефону или в письме. Сотрудники Кассы здоровья не связываются с людьми по собственной инициативе и не запрашивают номер их документа, ПИН-коды или другую личную информацию.
«Звонки оставляют очень достоверное впечатление, потому что мошенники, скорее всего, являются завербованными эстонцами, говорящими на чистом эстонском языке. Конечно, также встречаются письма и звонки на русском языке, но в последние недели увеличилось число людей, которые утверждают, что с ними говорили на очень чистом эстонском языке. Когда мошенник понимал, что не может получить данные от человека, в некоторых случаях его тон голоса также повышался, что свидетельствует о том, что это не искусственно созданные компьютерные чат-боты», – сказал сотрудник Кассы здоровья, чье имя и личность используются при совершении мошеннических звонков.
Если у вас возникают какие-либо сомнения относительно личности звонившего или написавшего вам человека, следует немедленно завершить звонок, а в случае письма – не открывать никаких файлов и не отвечать на письмо. Определенно стоит пересмотреть и то, какую личную информацию о себе вы публично публикуете в социальных сетях. Если вы стали жертвой мошеннической схемы, следует обратиться в полицию.
Касса здоровья благодарит всех, кто сообщает им или в Департамент полиции и погранохраны о звонках с мошенническими запросами, а также тех, кто предупреждает о мошенничестве в социальных сетях.
Самое главное, о чем следует помнить: независимо от содержания запроса, Касса здоровья не звонит людям или отправляет им письма с просьбой сообщить ПИН-коды и номера документов.
Примеры мошеннических звонков:
Баланс компенсации за зубное лечение: Человеку сообщают по телефону, что у него осталась неиспользованная сумма компенсации за зубное лечение с предыдущего года или что автоматизированная система выплат компенсаций Кассы здоровья на данный момент сломана и не работает. Чтобы получить или вернуть компенсацию, мошенник просит человека назвать коды Smart-ID или mobile-ID, которые используются для входа на личную страницу банковского интернет-сайта человека.
NB! Вы можете проверить баланс положенной вам компенсации за зубное лечение на Портале здоровья terviseportaal.ee. Неиспользованный остаток компенсации за зубное лечение за предыдущий год не переносится на новый год.
Снижение платы за визиты к врачам: человеку могут позвонить и попросить записаться на прием в отделение обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobile-ID или заключить прямой договор для получения льготы на плату за визит к врачу.
NB! Важно помнить, что Касса здоровья и оказатели медицинских услуг не связываются по собственной инициативе с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем законном акте.
Истекает срок действия медицинской страховки: человеку могут позвонить или он может получить письмо с предупреждением о том, что срок действия его медицинской страховки истекает. Далее для ее продления мошенники просят его предоставить личную информацию, включая данные для аутентификации через Smart-ID или Mobile ID.
NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Действительность своей медицинской страховки всегда можно проверить на Государственном портале eesti.ee или на Портале здоровья terviseportaal.ee.
Компенсации за льготы не лекарства: человек может получить письмо или ему могут позвонить с сообщением о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают личную информацию, включая коды персональной аутентификации.
NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями к людям. Компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически - сразу при их покупке.
Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: человек может получить письмо или ему могут позвонить с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности.
NB! Если в базе данных Кассы здоровья нет данных банковского счета человека, он может предоставить его самостоятельно на Государственном портале eesti.ee, Портале здоровья terviseportaal.ee или с помощью соответствующей формы на сайте Кассы здоровья. Касса здоровья не может вносить данные от имени человека, а может только напоминать ему о необходимости предоставления данных своего банковского счета!