Касса здоровья предупреждает: чаще всего мошенники используют именно эти схемы

Касса здоровья благодарит всех, кто сообщает им или в Департамент полиции и погранохраны о звонках с мошенническими запросами, а также тех, кто предупреждает о мошенничестве в социальных сетях.

Самое главное, о чем следует помнить: независимо от содержания запроса, Касса здоровья не звонит людям или отправляет им письма с просьбой сообщить ПИН-коды и номера документов.

Примеры мошеннических звонков:

Баланс компенсации за зубное лечение: Человеку сообщают по телефону, что у него осталась неиспользованная сумма компенсации за зубное лечение с предыдущего года или что автоматизированная система выплат компенсаций Кассы здоровья на данный момент сломана и не работает. Чтобы получить или вернуть компенсацию, мошенник просит человека назвать коды Smart-ID или mobile-ID, которые используются для входа на личную страницу банковского интернет-сайта человека.

NB! Вы можете проверить баланс положенной вам компенсации за зубное лечение на Портале здоровья terviseportaal.ee. Неиспользованный остаток компенсации за зубное лечение за предыдущий год не переносится на новый год.

Снижение платы за визиты к врачам: человеку могут позвонить и попросить записаться на прием в отделение обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobile-ID или заключить прямой договор для получения льготы на плату за визит к врачу.

NB! Важно помнить, что Касса здоровья и оказатели медицинских услуг не связываются по собственной инициативе с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем законном акте.

Истекает срок действия медицинской страховки: человеку могут позвонить или он может получить письмо с предупреждением о том, что срок действия его медицинской страховки истекает. Далее для ее продления мошенники просят его предоставить личную информацию, включая данные для аутентификации через Smart-ID или Mobile ID.

NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Действительность своей медицинской страховки всегда можно проверить на Государственном портале eesti.ee или на Портале здоровья terviseportaal.ee.

Компенсации за льготы не лекарства: человек может получить письмо или ему могут позвонить с сообщением о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают личную информацию, включая коды персональной аутентификации.

NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями к людям. Компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически - сразу при их покупке.

Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: человек может получить письмо или ему могут позвонить с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности.

NB! Если в базе данных Кассы здоровья нет данных банковского счета человека, он может предоставить его самостоятельно на Государственном портале eesti.ee, Портале здоровья terviseportaal.ee или с помощью соответствующей формы на сайте Кассы здоровья. Касса здоровья не может вносить данные от имени человека, а может только напоминать ему о необходимости предоставления данных своего банковского счета!