Первая ракетка мира извинилась за свои слова после поражения на «Ролан Гаррос»

Соболенко уступила во французском финале, состоявшемся 7 июня, американке Коко Гауфф (WTA 2.) со счетом 7:6, 2:6, 4:6. На пресс-конференции после матча 27-летняя белоруска заявила, что причиной ее поражения стало скорее собственное количество ошибок, чем сильная игра соперницы.

«Я не считаю, что она выиграла этот матч потому, что сыграла великолепно. Скорее просто потому, что я допустила слишком много ошибок», – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

Теперь, однако, белоруска жалеет о своих словах. «Это было с моей стороны абсолютно непрофессионально. Я позволила эмоциям взять верх. Я очень сожалею о сказанном. Мы все иногда ошибаемся. Я человек, который все еще учится», – призналась она.

Соболенко добавила, что отправила американке письмо, в котором признала, что та действительно заслужила победу, сообщает The Guardian.