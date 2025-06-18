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Анализ: сбои в работе сирен вызваны проблемами с оборудованием и программным обеспечением

СМС о работе сирен в мобильном телефоне.

Первое крупномасштабное испытание комплексной системы экстренного оповещения EE-ALARM выявило ряд технических недостатков. Установлено, что часть сирен не сработала из-за сбоев в аппаратном и программном обеспечении.

Тест системы оповещения, проведенный 14 мая, дал ценную информацию о ее работе и помог выявить ряд неисправностей, которые могли бы остаться незамеченными при менее масштабной проверке. Основные сбои были связаны с тем, что сиренная сеть сработала лишь частично. По предварительной диагностике, сигнал о запуске получили 84 сиренные поста, из которых фактически сработали 70. Совместный анализ с производителем подтвердил, что неисправности были вызваны как техническими, так и программными ошибками.

Руководитель отдела бизнес-услуг Центра инфотехнологий и развития (SMIT) Министерства внутренних дел Сийм Тюрнпуу​ отметил, что при запуске сирен возникли проблемы с чипами, аккумуляторами и настройкой программного обеспечения. Уже ведутся работы по модернизации и развитию сиренной сети.

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