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Для охраны границы с РФ Эстония закупила 20 новых внедорожников

Редактор: rus.postimees.ee
Эстонские пограничники.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) приобрел 20 современных внедорожников общей стоимостью 2 миллиона евро для патрулирования контрольной линии на эстонско-российской границе и участия в операциях Европейского агентства по охране границ Frontex, пишет Rus.ERR.

Новые автомобили тише и компактнее предыдущих, а также оснащены современными технологическими решениями, передает «Актуальная камера».

Стоимость одного внедорожника с дополнительным оборудованием составляет около 100 000 евро. 90% средств на закупку выделены из бюджета Европейского союза. Часть старых внедорожников, которые еще пригодны к эксплуатации, будет передана Украине.

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