Для охраны границы с РФ Эстония закупила 20 новых внедорожников

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) приобрел 20 современных внедорожников общей стоимостью 2 миллиона евро для патрулирования контрольной линии на эстонско-российской границе и участия в операциях Европейского агентства по охране границ Frontex, пишет Rus.ERR.
Новые автомобили тише и компактнее предыдущих, а также оснащены современными технологическими решениями, передает «Актуальная камера».
Стоимость одного внедорожника с дополнительным оборудованием составляет около 100 000 евро. 90% средств на закупку выделены из бюджета Европейского союза. Часть старых внедорожников, которые еще пригодны к эксплуатации, будет передана Украине.