Для охраны границы с РФ Эстония закупила 20 новых внедорожников

Новые автомобили тише и компактнее предыдущих, а также оснащены современными технологическими решениями, передает «Актуальная камера».

Стоимость одного внедорожника с дополнительным оборудованием составляет около 100 000 евро. 90% средств на закупку выделены из бюджета Европейского союза. Часть старых внедорожников, которые еще пригодны к эксплуатации, будет передана Украине.