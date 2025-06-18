Исследование: высокие цены на паромы тормозят развитие туризма и экономики островов

Новое исследование общественного мнения подтверждает, что высокие цены на паромные билеты являются серьезным препятствием для развития туризма и экономики на эстонских островах.
Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, каждый пятый житель Эстонии сталкивался с тем, что поездка на острова была отменена из-за слишком дорогого паромного билета. По данным Департамента статистики, в 2024 году Сааремаа посетили на 10 000 туристов меньше, чем годом ранее.
20% респондентов признались, что они сами или их знакомые отменили поездку на крупные острова из-за стоимости билета. Кроме того, 63% участников опроса заявили, что стали бы чаще посещать острова или, по крайней мере, рассмотрели бы такую возможность, если бы билеты были дешевле. Это оказывает влияние и на внутренний туризм в целом, почти 80% самих островитян подтвердили, что ездили бы на материк чаще, если бы билеты были доступнее.
Экономист Юхан Пыльдроос, исследовавший формирование цен на паромные перевозки, подчеркивает, что вклад туризма в ВВП островов вдвое выше, чем в среднем по Эстонии. В связи с этим влияние цен на паромные билеты здесь особенно ощутимо. По его расчетам, в 2023 году из-за уменьшения туристического потока острова недополучили примерно 7 миллионов евро ВВП - сумма, превышающая объем государственных льгот на паромные билеты, составлявший около 5-6 миллионов евро.
«Именно туристы создают рабочие места для местных жителей. Потери от их отсутствия, по оценкам, превышают объем государственных субсидий на паромные билеты», - отметил Пыльдроос.
В 2022 году стоимость перевозок на пароме выросла на 43%, и предприниматели были уведомлены об этом лишь за несколько месяцев до повышения. Это сильно усложнило планирование для островных компаний и стало сдерживающим фактором для инвестиций. Нестабильная экономическая среда напрямую влияет на уровень жизни населения.