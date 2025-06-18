Президент Алар Карис посетит острова Кихну и Мания

В среду и четверг президент Алар Карис совершит поездку по островам Кихну и Мания, чтобы ознакомиться с повседневной жизнью малых островов и обсудить с местным сообществом насущные проблемы и истории успеха.
«У жителей малых островов такие же ожидания от государства, как и у других регионов или самоуправлений Эстонии, но особенности островной жизни делают повседневную организацию жизни сложнее, а выполнение государственных задач труднее. В то же время у малых островов есть свои преимущества, например, у островов Кихну и Мания есть уникальное культурное наследие, которое мы умеем ценить не только в год Праздника песни и танца, - отметил президент Карис накануне визита. - Я хочу услышать от жителей островов, что их радует, что вызывает беспокойство, и обсудить, как мы можем поддержать жизнеспособность и устойчивое развитие малых островов».
Президент Карис начнет поездку с острова Кихну. Он посетит пожарную часть, центр здоровья, музей, церковь и школу. Вечером он примет участие в празднике местных жителей во дворе народного дома Кихну.
В четверг президент отправится с Кихну на остров Мания, где встретится с жителями острова. В программе также посещение музейного амбара и маяка. Вечером в четверг глава государства вернется на материк.