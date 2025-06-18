Президент Алар Карис посетит острова Кихну и Мания

«У жителей малых островов такие же ожидания от государства, как и у других регионов или самоуправлений Эстонии, но особенности островной жизни делают повседневную организацию жизни сложнее, а выполнение государственных задач труднее. В то же время у малых островов есть свои преимущества, например, у островов Кихну и Мания есть уникальное культурное наследие, которое мы умеем ценить не только в год Праздника песни и танца, - отметил президент Карис накануне визита. - Я хочу услышать от жителей островов, что их радует, что вызывает беспокойство, и обсудить, как мы можем поддержать жизнеспособность и устойчивое развитие малых островов».