Искусственный интеллект займется выращиванием самой дорогой приправы в мире

«Высокую стоимость шафрана обусловливают сложные климатические и почвенные условия для выращивания, а также ручной способ сбора цветков. На сегодняшний день это одна из самых часто подделываемых приправ, под видом шафрана нередко продают части других растений, похожие по виду», - объяснила руководитель отдела качества Paulig Eesti Кристийна Кибе.

Она добавила, что выращивание в лабораторных условиях позволяет сократить цепочку поставок и сделать производство независимым от внешней среды, что, в свою очередь, снижает риск подделок.

Компании из пищевой, косметической и фармацевтической отраслей уже выразили заинтересованность в закупке нескольких тонн шафрана, что подтверждает рыночный потенциал BlueRedGold и возможность изменить всю цепочку поставок этой ценной специи.

Полученное финансирование ускорит разработку первой в мире масштабируемой системы для выращивания шафрана в закрытых помещениях, основанной на передовых технологиях роботизации и искусственного интеллекта. Система BlueRedGold создает оптимальные условия для круглогодичного выращивания шафрана, позволяет собирать урожай несколько раз в год и автоматизирует сложный процесс сбора цветков.