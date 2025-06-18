Искусственный интеллект займется выращиванием самой дорогой приправы в мире

Инвестиционное подразделение компании Paulig инвестирует 2,7 миллиона евро в стартап BlueRedGold, который с помощью искусственного интеллекта и точной автоматизации начнет лабораторное выращивание самой дорогой в мире приправы - шафрана.
«Высокую стоимость шафрана обусловливают сложные климатические и почвенные условия для выращивания, а также ручной способ сбора цветков. На сегодняшний день это одна из самых часто подделываемых приправ, под видом шафрана нередко продают части других растений, похожие по виду», - объяснила руководитель отдела качества Paulig Eesti Кристийна Кибе.
Она добавила, что выращивание в лабораторных условиях позволяет сократить цепочку поставок и сделать производство независимым от внешней среды, что, в свою очередь, снижает риск подделок.
Компании из пищевой, косметической и фармацевтической отраслей уже выразили заинтересованность в закупке нескольких тонн шафрана, что подтверждает рыночный потенциал BlueRedGold и возможность изменить всю цепочку поставок этой ценной специи.
Полученное финансирование ускорит разработку первой в мире масштабируемой системы для выращивания шафрана в закрытых помещениях, основанной на передовых технологиях роботизации и искусственного интеллекта. Система BlueRedGold создает оптимальные условия для круглогодичного выращивания шафрана, позволяет собирать урожай несколько раз в год и автоматизирует сложный процесс сбора цветков.
Шафрановый крокус - это луковичное растение, выращиваемое специально для получения шафрана. В каждом цветке находятся тычинки и пестики, а тонкие алые нити в его центре и представляют собой ту самую пряность. На сегодняшний день основными странами-производителями шафрана являются Испания и Иран.