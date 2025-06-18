Работодатели против поспешного объединения профессиональных училищ в Таллинне

Центральный союз работодателей Эстонии, объединяющий крупнейших работодателей страны, выступает против объединения профессиональных училищ Таллинна, так как это может ослабить связь между руководством школ и предприятиями.
По мнению работодателей, объединение должно быть обосновано экономией средств, улучшением качества образования и согласовано с представителями отраслей, однако, например, в случае Таллиннского строительного училища эти условия не выполнены.
Министерство образования и науки планирует в рамках реформы профессионального образования повысить эффективность сети профессиональных учебных заведений в столице путем объединения шести училищ. Работодатели в целом поддерживают консолидацию учебных заведений, дублирующих друг друга в сферах промышленности и сферы услуг, если это действительно повысит эффективность и сделает профобразование более устойчивым.
«Для сферы образования крайне важно тесное взаимодействие между профучилищами и работодателями - это обеспечивает успешную интеграцию выпускников на рынок труда и качественную организацию практики. Когда в результате объединения школ ослабевает связь бизнеса с руководством учебных заведений, страдает и качество подготовки», отметил исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
«Вот почему объединение не должно проводиться автоматически и без предварительных обсуждений. В частности, вызывает вопросы, насколько обоснованно и согласовано решение о слиянии Строительного училища. По сути, процесс напоминает ситуацию, когда “центральный офис” разрабатывает продукт, не поинтересовавшись мнением потребителей», - отметил Суттер.
Заместитель председателя правления Союза строительных предприятий Эстонии и председатель правления Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ подчеркнул, что Таллиннское строительное училище является центром компетенций в области строительства благодаря тесному сотрудничеству с отраслевыми ассоциациями и работодателями. Это отражается в результатах выпускных квалификационных экзаменов, которые по некоторым специальностям превышают средний по стране уровень почти вдвое.
«Это наглядно демонстрирует высокое качество обучения в Строительном училище. Чтобы сохранить и приумножить этот результат, стоит укреплять позиции именно этого учебного заведения, сосредоточив там обучение строительным специальностям и сократив их в тех школах, где из-за малого числа учащихся достичь аналогичного качества невозможно, - отметил Мяэ. - Сегодня в Эстонии строительные направления представлены в 14 учебных заведениях - это явный избыток, учитывая количество студентов. Принудительное объединение Строительного училища с другими ПТУ не приведет к улучшению качества».
Согласно планам Министерства образования и науки, с осени 2026 года вместо шести нынешних профессиональных учебных заведений в Таллинне начнут работу два прикладных колледжа.
Таллиннская Ласнамяэская школа механики, Строительное училище, Центр промышленного образования и Политехникум будут объединены в одно новое профучилище, где будут преподаваться специальности в области ИТ, энергетики, технологий и строительства.
А Таллиннская школа обслуживания и Экономическая школа будут объединены в прикладной колледж, где будут преподаваться специальности в сфере обслуживания и бизнеса. Объединение школ - часть реформы профессионального образования.