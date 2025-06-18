Работодатели против поспешного объединения профессиональных училищ в Таллинне

По мнению работодателей, объединение должно быть обосновано экономией средств, улучшением качества образования и согласовано с представителями отраслей, однако, например, в случае Таллиннского строительного училища эти условия не выполнены.

Министерство образования и науки планирует в рамках реформы профессионального образования повысить эффективность сети профессиональных учебных заведений в столице путем объединения шести училищ. Работодатели в целом поддерживают консолидацию учебных заведений, дублирующих друг друга в сферах промышленности и сферы услуг, если это действительно повысит эффективность и сделает профобразование более устойчивым.

«Для сферы образования крайне важно тесное взаимодействие между профучилищами и работодателями - это обеспечивает успешную интеграцию выпускников на рынок труда и качественную организацию практики. Когда в результате объединения школ ослабевает связь бизнеса с руководством учебных заведений, страдает и качество подготовки», отметил исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.

«Вот почему объединение не должно проводиться автоматически и без предварительных обсуждений. В частности, вызывает вопросы, насколько обоснованно и согласовано решение о слиянии Строительного училища. По сути, процесс напоминает ситуацию, когда “центральный офис” разрабатывает продукт, не поинтересовавшись мнением потребителей», - отметил Суттер.