Кратко основной посыл можно свести к тому, что Ирану предлагают либо самостоятельно отказаться от ядерного оружия, либо лишиться своих военных возможностей в результате ударов по ним.

В то же время президент США пытался убедить Иран, что не намерен предпринимать шаги для начала переговоров. России и Китаю должно стать ясно, что тактическими маневрами больше невозможно ввести в заблуждение Израиль и США. Обе страны уже начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств из Ирана. Ирану следует осознать, что его многолетние возможности будут уничтожены в ближайшие недели, а угроза вмешательства США усиливается. Посмотрим, попытаются ли Россия или Китай активно поддержать Иран и оказать давление на США.

Иранская коммуникация совершенно хаотична, что указывает на неспособность правительства скоординированно реагировать на ситуацию.