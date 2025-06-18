- У Ирана еще есть небольшой запас времени, чтобы отказаться от ядерной программы и остановить атаки
- Специальный представитель президента США по Украине генерал Келлог планирует визит в Беларусь
- Северная Корея пообещала направить в Курскую область дополнительно 1000 саперов и 5000 рабочих
Президент США поспешно покинул саммит G7, где явно испытывая дискомфорт. После его быстрого отъезда был созван Совет Безобасности ООН, а в адрес Ирана последовали довольно резкие предупреждения, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Кратко основной посыл можно свести к тому, что Ирану предлагают либо самостоятельно отказаться от ядерного оружия, либо лишиться своих военных возможностей в результате ударов по ним.
В то же время президент США пытался убедить Иран, что не намерен предпринимать шаги для начала переговоров. России и Китаю должно стать ясно, что тактическими маневрами больше невозможно ввести в заблуждение Израиль и США. Обе страны уже начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств из Ирана. Ирану следует осознать, что его многолетние возможности будут уничтожены в ближайшие недели, а угроза вмешательства США усиливается. Посмотрим, попытаются ли Россия или Китай активно поддержать Иран и оказать давление на США.
Иранская коммуникация совершенно хаотична, что указывает на неспособность правительства скоординированно реагировать на ситуацию.
Вчера президент США фактически предъявил Ирану публичный ультиматум и пригрозил аятолле Хаменеи. Как Израиль, так и США усилили давление на иранские коммуникации, обещая уже сегодня или завтра нанести атаки совершенно нового уровня. Судя по действиям Израиля и США за последние сутки, они готовы быстро перейти к ударам по Ирану, однако у Ирана еще есть небольшой запас времени, чтобы отказаться от ядерной программы и остановить атаки. Сейчас Иран может запускать отдельные ракеты, но серьезного ущерба Израилю уже нанести не способен. Иранская коммуникация совершенно хаотична, что указывает на неспособность правительства скоординированно реагировать на ситуацию.
Тема Украины на саммите G7
Лидерам стран G7 не удалось убедить президента США пересмотреть свою позицию по Украине. Кроме того, из-за сопротивления США не были приняты новые совместные решения по украинскому вопросу. Посмотрим, как ситуация изменится через несколько недель. В СМИ сообщают, что специальный представитель президента США по Украине генерал Келлог планирует посетить Беларусь для встречи с местным руководством. Ожидается, что это может каким-то образом оживить мирные переговоры. Сейчас, скорее всего, сдвинуть процесс с мертвой точки не удастся, но при грамотных действиях это может вызвать дезорганизацию в России и других регионах мира.
Шойгу в хорошем политическом состоянии
Бывший министр обороны России Шойгу вновь посетил Северную Корею. Цель визита - получить от Пхеньяна новые баллистические ракеты и боеприпасы. Северная Корея пообещала направить в Курскую область дополнительно 1000 саперов и 5000 военных строительных рабочих. Эти цифры идеально совпадают с отчетом британской разведки, согласно которому армия Северной Кореи потеряла в боях с украинскими войсками на территории России 6000 погибших и раненых солдат. Визит также подтверждает, что бывший министр обороны находится в хорошем политическом состоянии.
Ситуация на фронтах
Активность наступательных действий российской армии на фронтах не изменилась.
- На направлениях Курск/Сумы/Белгород вчера сохранялась высокая активность, однако улучшить позиции не удалось. Посты в соцсетях из этого района подтверждают большие потери наступающих.
- На Харьковском направлении войска РФ были малоактивны.
- На направлении Купянска активность российских войск относительно низкая. Больше попыток наступления предпринимается севернее от города, вне населенных пунктов. На Лиманском направлении активность российской армии вновь возросла, но атаки не принесли успеха. На Северском направлении идут позиционные бои.
- В районе Бахмута активность российских подразделений на направлениях Часов Яр и Торецк не снизилась. Существенных изменений линии фронта нет.
- Окрестности Покровска остаются основным направлением наступления для командования РФ, здесь продолжается пополнение резервов для поддержки атак. Вчера существенного продвижения не произошло. На юго-западе Донецка также продолжаются интенсивные боевые действия, однако, судя по всему, вчера улучшить позиции не удалось.
- На южном фронте активность российских войск низкая, единичные попытки атак не приводят к изменениям ситуации.