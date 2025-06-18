США «как никогда близки» к вступлению в конфликт Израиля и Ирана

Риторика президента США Дональда Трампа при комментировании конфликта между Израилем и Ираном может свидетельствовать о том, что он все больше склоняется к тому, чтобы присоединиться к израильскому наступлению, считает эксперт по внешней политике Израиля, профессор Амнон Аран, с которым поговорила радиостанция Би-би-си Radio 5 Live.
По словам Арана, напряженная риторика Трампа в соцсетях сигнализирует о том, что он приближается к черте, от которой потом будет «очень трудно отступить».
«Все заявления и высказывания президента Трампа отражают постепенный сдвиг в сторону большей склонности к вмешательству», - говорит Аран.
По его мнению, сейчас «мы определенно ближе, чем когда-либо», к вступлению США в конфликт.
Накануне Дональд Трамп сделал несколько заявлений в своей соцсети Truth Social. В частности, он написал, что терпение Вашингтона на исходе и потребовал безусловной капитуляции Ирана.
Позже источники CBS, партнера Би-би-си в США, сообщали, что Трамп рассматривает возможность присоединиться к Израилю для нанесения удара по иранским ядерным объектам, включая завод по обогащению урана в Фордо. Согласно данным CBS, это было темой обсуждения на встрече Трампа и Совета национальной безопасности США.
Примерно об этом же говорили источник Reuters. По информации агентства, Трамп и его команда рассматривают ряд вариантов, включая присоединение к Израилю в нанесении ударов по иранским ядерным объектам.