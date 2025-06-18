От затоплений до вандализма: страховые убытки выросли до рекордных уровней

Согласно статистике страховой компании Salva Kindlustus, весной наибольшие убытки были связаны с авариями, произошедшими с рабочей техникой, а также с инцидентами в жилых и многоквартирных домах.
Общая сумма заявленных страховых случаев выросла на 30-65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Кран, съехавший в канаву, причинил ущерб на 70 000 евро
По предварительным оценкам, общий ущерб от страховых случаев, связанных с рабочей техникой и оборудованием предприятий, превысил 300 000 евро, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом.
«Если в прошлом году убытки чаще были связаны с сельскохозяйственными работами, то в этом году заметно возросло число инцидентов на стройках. Это подтверждает, что весна и лето - особенно рискованный период для компаний», - отметил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.
Наибольший ущерб этой весной нанесли, в частности, кран, скатившийся в канаву, сеялка, зацепившаяся за бетонный столб, экскаватор, попавший под обрушившуюся стену, и телескопический погрузчик, перевернувшийся при разгрузке. Совокупный убыток от этих четырех случаев составил около 150 000 евро.
«Техника нередко работает в непростых условиях, ограниченная видимость и стесненное пространство на объектах способствуют возникновению аварийных ситуаций, - подчеркнул Кивирюйт. - Поэтому особенно важно обеспечить оборудование и машины всесторонней страховой защитой, которая покрывает не только ремонт и аренду замены, но и ущерб от пожара, молнии, шторма, взрыва, столкновений, а также от краж, халатности или актов вандализма».
Несогласованный ремонт вызвал затопление трех квартир
Согласно предварительным данным, совокупный ущерб по страховым случаям, связанным с жильем, этой весной составил около 450 000 евро, что примерно на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый значительный инцидент произошел в уезде Тартумаа, где пожар в гараже повредил также баню и жилой дом, причинив ущерб на 60 000 евро.
В Пярну скачок напряжения стал причиной повреждения бытовой техники на сумму порядка 20 000 евро. Также повсеместно фиксировались как серьезные, так и незначительные случаи затопления, например, из-за разрыва труб или неисправных шлангов стиральных машин.
Суммарные убытки по страхованию гражданской ответственности владельцев жилья выросли на 48% и достигли примерно 48 000 евро. Похожая тенденция наблюдается и в страховании ответственности квартирных товариществ, там ущерб составил почти 40 000 евро. Эти случаи обычно связаны с ситуациями, когда из-за действий владельца квартиры пострадали соседи или третьи лица, причем большинство инцидентов связано с протечками воды.
«В одном из многоквартирных домов, к примеру, собственник квартиры начал капитальный ремонт, не согласовав его с товариществом. Это привело к затоплению трех соседних квартир, и общий ущерб превысил 10 000 евро, - отметил Кивирюйт. - К счастью, все участники инцидента, включая товарищество, имели страховку, что значительно упростило процесс возмещения убытков».
У половины квартирных товариществ до сих пор нет страховки
Наибольший прирост этой весной пришелся на страховые случаи, связанные с квартирными товариществами, предварительная сумма убытков превысила 50 000 евро, что на 65% больше, чем в прошлом году. Причиной ущерба стали затопления, акты вандализма, пожары, повреждения во время ремонта, засоры и последствия штормов.
«Хотя в Эстонии застраховано около 80% жилья, страхование квартирных товариществ по-прежнему значительно менее распространено, только около половины товариществ имеют страховую защиту», - пояснил Кивирюйт.
«Иными словами, значительная часть общего имущества остается незащищенной. К примеру, если протечет труба, принадлежащая товариществу, и для ее ремонта потребуется вскрыть стену в квартире, то без страхового покрытия все затраты лягут на плечи самого товарищества или жильцов. Даже несложные работы могут стоить несколько сотен евро, а в случае серьезных происшествий, таких как пожар, ущерб может исчисляться десятками тысяч», - подчеркнул он.