От затоплений до вандализма: страховые убытки выросли до рекордных уровней

В Пярну скачок напряжения стал причиной повреждения бытовой техники на сумму порядка 20 000 евро. Также повсеместно фиксировались как серьезные, так и незначительные случаи затопления, например, из-за разрыва труб или неисправных шлангов стиральных машин.

Суммарные убытки по страхованию гражданской ответственности владельцев жилья выросли на 48% и достигли примерно 48 000 евро. Похожая тенденция наблюдается и в страховании ответственности квартирных товариществ, там ущерб составил почти 40 000 евро. Эти случаи обычно связаны с ситуациями, когда из-за действий владельца квартиры пострадали соседи или третьи лица, причем большинство инцидентов связано с протечками воды.

«В одном из многоквартирных домов, к примеру, собственник квартиры начал капитальный ремонт, не согласовав его с товариществом. Это привело к затоплению трех соседних квартир, и общий ущерб превысил 10 000 евро, - отметил Кивирюйт. - К счастью, все участники инцидента, включая товарищество, имели страховку, что значительно упростило процесс возмещения убытков».

У половины квартирных товариществ до сих пор нет страховки

Наибольший прирост этой весной пришелся на страховые случаи, связанные с квартирными товариществами, предварительная сумма убытков превысила 50 000 евро, что на 65% больше, чем в прошлом году. Причиной ущерба стали затопления, акты вандализма, пожары, повреждения во время ремонта, засоры и последствия штормов.

«Хотя в Эстонии застраховано около 80% жилья, страхование квартирных товариществ по-прежнему значительно менее распространено, только около половины товариществ имеют страховую защиту», - пояснил Кивирюйт.