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Криминальная полиция задержала эстонского чиновника

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Офис Pärnu Linna Haldus находится на первом этаже муниципального здания по адресу Лийва, 8d

Во вторник сотрудники Центральной криминальной полиции провели обыски по месту работы и проживания руководителя учреждения Pärnu Linna Haldus (Управление городского хозяйства Пярну), заподозрив его в нарушении служебных полномочий и присвоении имущества, принадлежащего учреждению.

Pärnu Linna Haldus (Управление городского хозяйства Пярну) - подведомственное учреждение мэрии города Пярну, ответственное, в частности, за благоустройство и содержание общественных пространств, а также за обслуживание городской недвижимости. Расходы учреждения покрываются из городского бюджета.

Советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Аллан Раявеэ подтвердил, что Центральная криминальная полиция провела обыск по месту работы и жительства одного из сотрудников подведомственного учреждения мэрии Пярну, после чего он был задержан.

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