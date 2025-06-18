Криминальная полиция задержала эстонского чиновника

Pärnu Linna Haldus (Управление городского хозяйства Пярну) - подведомственное учреждение мэрии города Пярну, ответственное, в частности, за благоустройство и содержание общественных пространств, а также за обслуживание городской недвижимости. Расходы учреждения покрываются из городского бюджета.

Советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Аллан Раявеэ подтвердил, что Центральная криминальная полиция провела обыск по месту работы и жительства одного из сотрудников подведомственного учреждения мэрии Пярну, после чего он был задержан.