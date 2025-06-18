Криминальная полиция задержала эстонского чиновника

Во вторник сотрудники Центральной криминальной полиции провели обыски по месту работы и проживания руководителя учреждения Pärnu Linna Haldus (Управление городского хозяйства Пярну), заподозрив его в нарушении служебных полномочий и присвоении имущества, принадлежащего учреждению.
Pärnu Linna Haldus (Управление городского хозяйства Пярну) - подведомственное учреждение мэрии города Пярну, ответственное, в частности, за благоустройство и содержание общественных пространств, а также за обслуживание городской недвижимости. Расходы учреждения покрываются из городского бюджета.