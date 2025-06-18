Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению депутата Рийгикогу в мошенничестве

Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело по обвинению депутата Рийгикогу от Партии реформ Калле Лаанета как должностного лица в мошенничестве.
«Прокуратура считает, что в ходе уголовного производства к настоящему моменту собраны необходимые доказательства и есть основания для предъявления обвинения, чтобы суд мог вынести справедливое решение», - сказал окружной прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселль, который в среду передал обвинительное заключение в Харьюский уездный суд.
Айвар Сепп, руководитель Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, которая вела досудебное производство, подчеркнул, что, хотя по этому делу еще не закончено судебное разбирательство, оно показывает, насколько важно последовательное внедрение и развитие мер по борьбе с коррупцией во всех учреждениях государственного сектора.
«Системный подход, повышение осведомленности и эффективный надзор являются ключом к сокращению возможностей для ошибок и неправомерных действий. Особенно важно, чтобы старшие госслужащие, которые также отвечают за разработку систем профилактики коррупции, своим поведением подавали пример всей государственной службе», - пояснил Айвар Сепп.
Прокуратура обвиняет Калле Лаанета в том, что в 2022 и 2023 годах, занимая должность министра юстиции и являясь членом Рийгикогу, он сознательно подал в Министерство юстиции и канцелярию Рийгикогу ходатайства о возмещении расходов на аренду на основании договора, заключенного со связанным с им лицом.
«В ходатайствах о возмещении расходов на аренду, поданных как в канцелярию Рийгикогу, так и в Министерство юстиции, Калле Лаанет подтвердил, что договор аренды не был заключен со связанным с им лицом в значении закона о борьбе с коррупцией», - пояснил окружной прокурор.
Договор аренды, представлнный как договор Калле Лаанета, был заключен с товариществом с ограниченной ответственностью, владельцем и единственным членом правления которого был сын жены Калле Лаанета. Согласно обвинительному заключению, поскольку должностные лица канцелярии Рийгикогу и Министерства юстиции не знали об этом и не смогли это проверить, Калле Лаанету была возмещена стоимость аренды квартиры в размере более 13 тысяч евро.
«Согласно обвинительному заключению, отрицая связь Калле Лаанета с владельцем квартиры, как канцелярия Рийгикогу, так и должностные лица министерства были введены в заблуждение, поскольку согласно Закону о борьбе с коррупцией сын жены также является лицом, связанным с должностным лицом», - добавил окружной прокурор.
Досудебное производство велось Центральной криминальной полицией под руководством окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.