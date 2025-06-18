Полиция разыскивает 15-летнюю Киру, пропавшую в Валга

Правоохранители проверили возможные места пребывания девушки в Валга, пообщались с ее близкими, а также передали информацию о пропаже патрулям в других регионах, однако пока найти Киру не удалось. По имеющимся данным, она могла сесть на поезд во вторник вечером и уехать из города.