Полиция разыскивает 15-летнюю Киру, пропавшую в Валга

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Киры, которая во вторник, 17 июня, ушла из дома в городе Валга и до сих пор не вернулась.
Правоохранители проверили возможные места пребывания девушки в Валга, пообщались с ее близкими, а также передали информацию о пропаже патрулям в других регионах, однако пока найти Киру не удалось. По имеющимся данным, она могла сесть на поезд во вторник вечером и уехать из города.
Приметы Киры: рост 180 см, светлые волосы до плеч. Была одета в черную кофту с белыми рукавами, светлые джинсы и кроссовки черно-бело-красного цвета. При себе у нее был черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Киру или располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.