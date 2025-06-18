Пропала 15-летняя Кира: жителей Таллинна и Харьюмаа просят быть внимательными

Правоохранители проверили возможные места пребывания девушки в Валга, пообщались с ее близкими, а также передали информацию о пропаже патрулям в других регионах, однако пока найти Киру не удалось.

В ходе установления местонахождения Киры стало известно, что 17 июня, в день ее исчезновения, около 16:22 девочка села на поезд Elron в Валга и направилась в Таллинн. На станции «Юлемисте» она сошла с поезда в 20:47. К сожалению, ее дальнейший маршрут остается неизвестным.

В связи с этим полиция обращается с просьбой к жителям столицы и Харьюмаа: если кто-то видел Киру, сообщите об этом в центр тревоги по номеру 112.

Приметы Киры: рост 180 см, светлые волосы до плеч. Была одета в черную кофту с белыми рукавами, светлые джинсы и кроссовки черно-бело-красного цвета. При себе у нее был черный рюкзак.