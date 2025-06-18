НАКОНЕЦ-ТО! Ремонт кабеля между Эстонией и Финляндией завершился досрочно

«Ремонт прошел без серьезных сбоев. В ходе работ не было серьезных технических сбоев, и ремонт проводился в соответствии с запланированным сценарием в двух ремонтных отсеках. Благодаря тщательной подготовке и слаженному сотрудничеству с партнерами мы смогли запустить EstLink 2 раньше срока», - сказал руководитель подразделения кабелей EstLink Рейго Хауг.