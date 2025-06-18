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НАКОНЕЦ-ТО! Ремонт кабеля между Эстонией и Финляндией завершился досрочно

Перевод: Валерия Ермакова
Кабель Estlink 2.

Ремонт подводного кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, начавшийся в мае, завершен раньше намеченного срока. Электросоединение снова будет использоваться на рынке электроэнергии начиная с часа ночи в пятницу.

«Ремонт прошел без серьезных сбоев. В ходе работ не было серьезных технических сбоев, и ремонт проводился в соответствии с запланированным сценарием в двух ремонтных отсеках. Благодаря тщательной подготовке и слаженному сотрудничеству с партнерами мы смогли запустить EstLink 2 раньше срока», - сказал руководитель подразделения кабелей EstLink Рейго Хауг.

Для ремонта кабеля EstLink 2 использовалось судно общего назначения Deep Cygnus, оснащенное специальным оборудованием для работы с кабелем EstLink 2 и его ремонта. Работы по планированию и подготовке судна к ремонту длились несколько месяцев с февраля по апрель и завершились успешным проведением работ в месте повреждения в мае-июне.

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