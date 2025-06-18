Парламент Эстонии уже в прошлом году внес изменения, регулирующие порядок электронного голосования, в Закон о выборах. В рапорте представители ОБСЕ высоко оценили эти изменения, однако отметили необходимость дальнейшего уточнения и совершенствования законодательства.

По словам главы государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ, основным предложением было сделать закон более понятным и прозрачным, а все изменения в этой сфере должны проходить через широкое обсуждение. «В Эстонии электронное голосование существует уже 20 лет. Обсуждения действительно проводились, и эксперты были вовлечены», - рассказал Койтмяэ Postimees.