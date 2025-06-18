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РАПОРТ Будет ли у избирателя в будущем возможность проверить свой электронный голос даже после выборов? (1)

Перевод: Валерия Ермакова
01.10.2021, Таллинн Электронное голосование. Фото: Михкель Марипуу / Postimees

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а именно ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в свежем рапорте призвала ужесточить контроль за электронными выборами, однако отметила общий успех и уникальность этой системы.

Парламент Эстонии уже в прошлом году внес изменения, регулирующие порядок электронного голосования, в Закон о выборах. В рапорте представители ОБСЕ высоко оценили эти изменения, однако отметили необходимость дальнейшего уточнения и совершенствования законодательства.

По словам главы государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ, основным предложением было сделать закон более понятным и прозрачным, а все изменения в этой сфере должны проходить через широкое обсуждение. «В Эстонии электронное голосование существует уже 20 лет. Обсуждения действительно проводились, и эксперты были вовлечены», - рассказал Койтмяэ Postimees.

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