Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а именно ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в свежем рапорте призвала ужесточить контроль за электронными выборами, однако отметила общий успех и уникальность этой системы.
Парламент Эстонии уже в прошлом году внес изменения, регулирующие порядок электронного голосования, в Закон о выборах. В рапорте представители ОБСЕ высоко оценили эти изменения, однако отметили необходимость дальнейшего уточнения и совершенствования законодательства.