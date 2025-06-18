Рийгикогу одобрил дополнительный бюджет на 2025 год

Согласно инициированному правительством Закону о дополнительном государственном бюджете на 2025 год (651 SE), доходы в государственном бюджете будут увеличены на 26,6 миллиона, расходы - на 36,9 миллиона и инвестиции на 42,0 миллиона евро.

Из расходов и инвестиций 44,2 миллиона евро будут направлены на проекты комплексной государственной обороны, призванные повысить устойчивость к кризисам и планируемые к реализации уже в этом году. Средства будут направлены на повышение внутренней безопасности, надeжности работы медицинской системы и кризисной готовности заграничной службы, а также на обеспечение устойчивости цифрового государства и медиасферы.

В дополнительном бюджете также предусмотрены дополнительные расходы и инвестиции, которые будут покрываться в основном за счет иностранных средств и дополнительных доходов от хозяйственной деятельности государства. Дополнительный бюджет призван лишь добавить новые виды деятельности. Зависящие от доходов проекты расходов в целом пересмотрены не будут.

Хотя общий объeм сделок по финансированию не изменится, в дополнительном бюджете предусмотрены сделки по финансированию на сумму в 25 миллионов евро для размещения в инвестиционном фонде и выплат в акционерных капитал Eesti Energia. Поэтому в этом же объеме будут увеличены обязательства по займам, что повлечет за собой расходы по процентам в размере 0,4 миллиона евро.

В результате внесенной в ходе рассмотрения поправки в бюджет инвестиций Транспортного департамента будет направлено 12 миллионов евро, в том числе 10 миллионов евро на строительство и восстановительный ремонт дорог в рамках общего проекта государственных шоссе и 2 миллиона евро на приобретение земель, необходимых для строительства государственных дорог. Для этого внутри соответствующей сферы управления будет перераспределeн бюджет по инвестициям и накладным расходам, совершение которых будет перенесено на следующий год.

Министерство социальных дел перераспределит 2,2 миллиона евро, которые будут направлены Центру инфосистем здравоохранения и социального обеспечения на различные программные мероприятия для покрытия дефицита расходов на поддержку информационной системы социальной защиты SKAIS и регистра данных социальных пособий STAR.

Закон также содержит представленные сферами управления предложения о поправках, необходимость в которых была выявлена после составления государственного бюджета на 2025 год. Общий объем бюджета при этом не изменится. Согласно принятому в декабре 2024 года государственному бюджету, общий объем доходов составил 17,7 миллиарда, расходов - 18,2 миллиарда евро. Бюджет на инвестиции составил 873 миллиона евро, на сделки по финансированию - 679 миллионов евро.