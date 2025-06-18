Синоптики прогнозируют дождливые праздники

В ночь на пятницу над Эстонией пройдет область низкого давления. В материковой части страны пройдут сильные дожди, на островах - осадки слабее и реже. В течение дня область низкого давления с дождями уйдет за южную границу, кратковременные дожди будут редкими.

Вечером на фоне роста атмосферного давления погода будет более ясной и без осадков. Ветер северо-западный и северный, сильный до полудня, затем постепенно уляжется. Температура воздуха ночью 9-14, днем 14-18 градусов тепла.

В ночь на субботу на фоне растущего атмосферного давления преимущественно ясно, без осадков. Днем над центральной Скандинавией в сторону Ботнического залива пройдет новая область низкого давления, южный край которой окажется над Балтийским морем и будет способствовать облачности. Местами пройдут кратковременные дожди, но их количество будет весьма скромным. Вечером зона дождей станет более обширной. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 7-11, на побережье до 14, днем 17-20 градусов тепла, на побережье немного ниже.

В воскресенье область низкого давления пройдет над Финляндией за Санкт-Петербург, а по ее краю над Эстонией пройдут зоны дождей - вероятность осадков выше до полуночи и днем. Сильный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-17 градусов тепла.

В следующий понедельник, 23 июня, когда вся Эстония будет праздновать День победы под Вынну, новая область низкого давления достигнет Скандинавии и днем расширится над Балтийским морем. По текущим данным, ночь будет ясной и преимущественно без осадков. Днем будет облачно, местами пройдут небольшие моросящие дожди.

Согласно новым модельным расчетам, дожди станут сильнее и более обширными именно вечером. Однако, учитывая постоянные изменения в прогнозе за последние несколько дней, это может быть не последнее обновление. Ночью ветер тихий, днем юго-восточный. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-19 градусов тепла.

В Иванов день, 24 июня, область низкого давления переместится на юг Финляндии, в ее непосредственной близости в Эстонии пройдут частые дожди. Ветер сильный юго-восточный, южный, днем юго-западный. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.