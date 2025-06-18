Новые автомобили пограничников обошлись Эстонии в два миллиона евро

Автопарк пограничников Эстонии пополнился 20 новыми внедорожниками Volkswagen Touareg. При их закупке Департамент полиции и погранохраны (PPA) учел изменившиеся требования к охране восточной границы. Это означает, что вместо прежних внедорожников с высокой проходимостью, благодаря развитию пограничной инфраструктуры, теперь можно уделять больше внимания комфорту и удобству.
«Автомобиль оснащен трехлитровым, более мощным двигателем, поскольку пограничникам необходимо перевозить прицепы, различное оборудование, а порой и большее количество людей, - рассказал руководитель кордона Пиуза Ромет Нийлус. - Безусловно, стоит отметить комфорт. Рабочее место пограничника должно быть удобным, и этот автомобиль именно такой».