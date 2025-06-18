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Новые автомобили пограничников обошлись Эстонии в два миллиона евро

Перевод: Валерия Ермакова
Новый автомобиль Департамента полиции и погранохраны.

Автопарк пограничников Эстонии пополнился 20 новыми внедорожниками Volkswagen Touareg. При их закупке Департамент полиции и погранохраны (PPA) учел изменившиеся требования к охране восточной границы. Это означает, что вместо прежних внедорожников с высокой проходимостью, благодаря развитию пограничной инфраструктуры, теперь можно уделять больше внимания комфорту и удобству.

«Автомобиль оснащен трехлитровым, более мощным двигателем, поскольку пограничникам необходимо перевозить прицепы, различное оборудование, а порой и большее количество людей, - рассказал руководитель кордона Пиуза Ромет Нийлус. - Безусловно, стоит отметить комфорт. Рабочее место пограничника должно быть удобным, и этот автомобиль именно такой».

«Эти автомобили уже давно в Эстонии, но установка специального оборудования заняла достаточно много времени. При этом учитывались пожелания сотрудников - куда и что лучше разместить, - рассказал Нийлус. - Новое оборудование, установленное здесь, более современное и удобное для использования».

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