Новые автомобили пограничников обошлись Эстонии в два миллиона евро

«Автомобиль оснащен трехлитровым, более мощным двигателем, поскольку пограничникам необходимо перевозить прицепы, различное оборудование, а порой и большее количество людей, - рассказал руководитель кордона Пиуза Ромет Нийлус. - Безусловно, стоит отметить комфорт. Рабочее место пограничника должно быть удобным, и этот автомобиль именно такой».

«Эти автомобили уже давно в Эстонии, но установка специального оборудования заняла достаточно много времени. При этом учитывались пожелания сотрудников - куда и что лучше разместить, - рассказал Нийлус. - Новое оборудование, установленное здесь, более современное и удобное для использования».