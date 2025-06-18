Тихие сирены и задержка сообщений: осенью государство исправит ошибки в системе оповещения

В прошлом месяце впервые запущенная по всей Эстонии система оповещения об угрозах EE-ALARM успешно выполнила свою задачу - были выявлены проблемные места, требующие доработки. Планируется заменить сиренные мачты и найти финансирование для технологий, которые обеспечат своевременную доставку экстренных сообщений до населения.
Руководитель отдела оповещения и коммуникации Спасательного департамента Арго Керб признал, что, хотя в системе оповещения были выявлены недостатки, информирование населения прошло успешнее, чем ожидалось, поскольку оно началось за несколько месяцев до запуска системы. «После сигнала тревоги мы не получили ни одного письма или вопроса от людей, которых бы этот сигнал застал врасплох, - пояснил Керб. - Обратная связь заключалась в том, что люди хотели бы услышать сирены громче и получить сообщение быстрее».