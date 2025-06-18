Тихие сирены и задержка сообщений: осенью государство исправит ошибки в системе оповещения

Руководитель отдела оповещения и коммуникации Спасательного департамента Арго Керб признал, что, хотя в системе оповещения были выявлены недостатки, информирование населения прошло успешнее, чем ожидалось, поскольку оно началось за несколько месяцев до запуска системы. «После сигнала тревоги мы не получили ни одного письма или вопроса от людей, которых бы этот сигнал застал врасплох, - пояснил Керб. - Обратная связь заключалась в том, что люди хотели бы услышать сирены громче и получить сообщение быстрее».