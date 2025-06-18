Ляэнеметс: решения правого правительства служат интересам самых богатых и заводят Эстонию в тупик

«Налоговая система Эстонии является регрессивной - чем ниже доходы человека, тем большую часть своей зарплаты он уплачивает в виде налогов. У нас налоги на бедных - высокие, а налоги на богатых - низкие, - отметил Ляэнеметс. - Исследования ОЭСР и МВФ показывают, что в долгосрочной перспективе экономика растет быстрее в тех странах, где меньше неравенства. Если у семей с низкими доходами отсутствует доступ к качественному образованию и здравоохранению, то уменьшается производительность труда и внутреннее потребление, что в свою очередь тормозит развитие экономики».

По словам Ляэнеметса, Эстония зашла в тупик со своей налоговой системой, которая не позволяет решить стоящие перед здравоохранением и образованием проблемы, и не обеспечивает уравновешенного регионального развития и благополучия семей Эстонии.

«В 2023 году целых 67 процентов богатства Эстонии принадлежало 10 процентам населения. По состоянию на тот же год в руках одного процента самых обеспеченных было 33 процента богатства страны», - объяснил Ляэнеметс.

По его словам, в ситуации, когда государству нужно было увеличить расходы и усилить гособорону, дополнительное налоговое бремя легло на семьи с низкими и средними доходами.

«Эстония нуждается в смене курса, Эстония нуждается в ступенчатом подоходном налоге, который является справедливым и обеспечит в будущем больший рост экономики, поддержит сельские районы и обычные семьи», - сказал Ляэнеметс.