Трибунцов установил в Тарту рекорд Эстонии

Из-за возникших в первый день неполадок в системе хронометража предварительные заплывы и финалы были перенесены на вторую половину дня. Представитель федерации Эвелин Анья сообщила Postimees, что причиной стали технические сбои, которые удалось быстро устранить.

Трибунцов преодолел 50 метров на спине за 24,87 секунды. Таким образом, свой прежний национальный рекорд он улучшил на две сотых секунды. Второе место занял Сийм Кескюла (Ujumise Spordiklubi; 26,81), третьим стал Мартин Нымм (Orca Swim Club; 27,65).

Трибунцов также победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 22,15. Рекорд Эстонии на этой дистанции (22,07) он установил в конце мая в Лондоне. Второе место в Тарту занял тренировочный партнер Трибунцова Даниэль Зайцев (Spordiklubi Garant; 22,75), третьим стал Демид Солодов (Narva SK/Energia; 23,07).