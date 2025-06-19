В мае 2025 года годовая инфляция в Эстонии составила 4,6%, что является вторым по величине показателем среди стран Европейского союза, пишет Rus.ERR.
Согласно окончательным данным Eurostat, выше инфляция была лишь в Румынии (5,4%), а на третьем месте оказалась Венгрия (4,5%).
Если же брать только государства еврозоны, то Эстония опережала по темпам роста потребительских цен все остальные страны. За ней с показателем 4,3% следовали Словакия и Хорватия.
Странами с наименьшей инфляцией в мае оказались Кипр (0,4%), Франция (0,6%) и Ирландия (1,4%).