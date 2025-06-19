Согласно окончательным данным Eurostat, выше инфляция была лишь в Румынии (5,4%), а на третьем месте оказалась Венгрия (4,5%).

Если же брать только государства еврозоны, то Эстония опережала по темпам роста потребительских цен все остальные страны. За ней с показателем 4,3% следовали Словакия и Хорватия.