«У России нет шансов против НАТО и ЕС», - заявила она в среду, 18 июня, в речи перед Европейским парламентом в Страсбурге и подчеркнула: «Но мы должны держаться вместе!».

В преддверии саммита НАТО, который состоится 24 и 25 июня в Гааге, глава европейской дипломатии также заявила, что сохранение единства в альянсе будет таким же приоритетом, как и увеличение расходов на оборону.

«Я не верю, что существует угроза, которую мы не сможем преодолеть, действуя сообща и вместе с нашими союзниками по НАТО», - добавила Каллас.

По информации газеты The Times со ссылкой на источник в администрации президента Украины, на саммит в Гааге приглашен и украинский президент Владимир Зеленский, однако решение об этом будет принято накануне саммита. В тексте саммита НАТО Россия по-прежнему будет указана как «прямая угроза», однако предыдущие заявления о том, что у Украины «необратимый» путь к членству в альянс на этот раз повторяться не будут, пишет The Times. Ранее приглашение Украины на саммит подтвердил генсек альянса Марк Рютте.

Зеленский досрочно покинул саммит G7 в Канаде