На фоне продолжающихся разногласий между США и большинством других стран НАТО по вопросам войны в Украине верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала западных союзников к единству.
«У России нет шансов против НАТО и ЕС», - заявила она в среду, 18 июня, в речи перед Европейским парламентом в Страсбурге и подчеркнула: «Но мы должны держаться вместе!».
В преддверии саммита НАТО, который состоится 24 и 25 июня в Гааге, глава европейской дипломатии также заявила, что сохранение единства в альянсе будет таким же приоритетом, как и увеличение расходов на оборону.
«Я не верю, что существует угроза, которую мы не сможем преодолеть, действуя сообща и вместе с нашими союзниками по НАТО», - добавила Каллас.
По информации газеты The Times со ссылкой на источник в администрации президента Украины, на саммит в Гааге приглашен и украинский президент Владимир Зеленский, однако решение об этом будет принято накануне саммита. В тексте саммита НАТО Россия по-прежнему будет указана как «прямая угроза», однако предыдущие заявления о том, что у Украины «необратимый» путь к членству в альянс на этот раз повторяться не будут, пишет The Times. Ранее приглашение Украины на саммит подтвердил генсек альянса Марк Рютте.
Зеленский досрочно покинул саммит G7 в Канаде
Как указали ранее в тот же день собеседники в украинской делегации телеканалу CBC, решение президента Украины досрочно завершить участие в саммите «большой семерки» в Канаде связано с российскими ударами по Киеву, унесшими жизнь более 20 человек, а также досрочным отъездом президента США Дональда Трампа.
Трамп экстренно прервал свое участие в саммите G7 в канадском Кананаскисе и вернулся в США после первого дня заседаний вечером 16 июня. Белый дом объяснил его отъезд текущей ситуацией на Ближнем Востоке. На 17 июня у Дональда Трампа в числе прочего была запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
В ночь на 17 июня РФ атаковала десятки зданий и других объектов в разных районах Киева, в том числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе, в результате чего обрушился весь подъезд. Из-под завалов достали тела 21 человека, общее число жертв российских ударов по Киеву увеличилось до 26 человек. В Киеве 18 июня объявлено днем траура.