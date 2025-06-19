Видео Самая высокая баскетболистка в мире блистательно дебютировала во взрослой сборной

В июне прошлого года Чжан впервые сыграла за молодежную сборную: выйдя со скамейки запасных, она набрала 19 очков всего за 13 минут, а Китай разгромил Индонезию со счетом 109:50.

Спустя год она дебютировала в национальной сборной, выйдя на площадку в пятницу в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Проведя на паркете 12 минут, 220-сантиметровая центровая набрала 18 очков и сделала 7 подборов. Китай одержал победу со счетом 101:55.

Через несколько дней команды встретились вновь, и на этот раз китайская сборная одержала победу с разницей в 67 очков (124:57). В этом матче на счету Чжан Цзыюй было 16 очков и 7 подборов.

Сборная Китая сейчас готовится к чемпионату Азии.