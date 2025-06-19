Видео Самая высокая баскетболистка в мире блистательно дебютировала во взрослой сборной

Китайская звезда баскетбола Чжан Цзыюй привлекла к себе внимание прошлым летом, когда доминировала на женском чемпионате Азии по баскетболу среди команд до 18 лет под эгидой FIBA. Сейчас 18-летняя китаянка вышла на взрослый уровень.
В июне прошлого года Чжан впервые сыграла за молодежную сборную: выйдя со скамейки запасных, она набрала 19 очков всего за 13 минут, а Китай разгромил Индонезию со счетом 109:50.
Спустя год она дебютировала в национальной сборной, выйдя на площадку в пятницу в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Проведя на паркете 12 минут, 220-сантиметровая центровая набрала 18 очков и сделала 7 подборов. Китай одержал победу со счетом 101:55.
Через несколько дней команды встретились вновь, и на этот раз китайская сборная одержала победу с разницей в 67 очков (124:57). В этом матче на счету Чжан Цзыюй было 16 очков и 7 подборов.
Сборная Китая сейчас готовится к чемпионату Азии.
Цзыюй – самая высокая баскетболистка в мире. До нее рекорд принадлежал польке Марго Дыдек (218 см), которая выступала в WNBA с 1998 по 2008 год. Цзыюй всего на два сантиметра ниже звезды San Antonio Spurs Виктора Вембаньямы. С учетом ее роста и национальности, пользователи соцсетей уже сравнивают ее с легендой НБА Яо Мином, который выше спортсменки на девять сантиметров.