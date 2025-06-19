Знаменитого биатлониста, критиковавшего россиян, угрожали убить

По данным шведского телевидения, Самуэльссон получил угрозы убийством из-за своей антироссийской позиции. «Если в России действительно существует какой-то список смертников, то я думаю, что там есть немало людей, которые стоят в нем выше меня», – сказал он в интервью национальной телерадиовещательной компании.

Швед никогда не боялся открыто высказывать свое мнение. С 2018 года он критикует Россию и российских спортсменов: сначала из-за допинговых скандалов, а позже – после полномасштабного вторжения этой страны в Украину.

Самуэльссон отметил, что ему не нравятся конфликты, но он открыто говорит о том, что считает правильным и неправильным. «Необходимо, чтобы кто-то взял на себя ответственность и высказался по важным для нашего вида спорта вопросам, озвучив то, что, как мне кажется, думают многие», – подчеркнул он.

Пока неясно, в каком объеме российским спортсменам разрешат участие в следующей зимней Олимпиаде. На летних Играх, прошедших в прошлом году в Париже, под нейтральным флагом выступили 15 россиян. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не сообщил, какова будет ситуация на предстоящей зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Самуэльссон обеспокоен тем, что в ряде видов спорта спортсменам из России начали все чаще открывать двери. «В нынешней ситуации соревноваться с россиянами немыслимо», – заявил он.