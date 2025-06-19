По словам авторов, налог особенно болезненно бьет по многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и жителям сельской местности. Кроме того, в пояснительной записке подчеркивалось, что топливный акциз уже выполняет функцию налога на использование транспортных средств.