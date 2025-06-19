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Рийгикогу не поддержал предложение отменить автомобильный налог (2)

Редактор: rus.postimees.ee
В Эстонии по-прежнему остается весьма немалое количество недовольных введением автоналога.

Рийгикогу отклонил в первом чтении законопроект, предусматривавший отмену закона о налоге на моторные транспортные средства с 1 января 2026 года, пишет Rus.ERR.

Законопроект, инициированный оппозиционной партией «Отечество», ставил целью признание автомобильного налога экономически и социально несправедливым.

По словам авторов, налог особенно болезненно бьет по многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и жителям сельской местности. Кроме того, в пояснительной записке подчеркивалось, что топливный акциз уже выполняет функцию налога на использование транспортных средств.

Однако в среду поздно вечером по предложению ведущей комиссии он был отклонен и изъят из производства.

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