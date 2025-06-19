Одной из самых обсуждаемых в Эстонии тем стала новость, что правительство одобрило договор о размещении в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции. Согласно соглашению в Тарту будет доставлено 600 лиц, осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийства и изнасилования, отмечает колумнист Иван Макаров.
Эти планы стали одной из главных причин попытки оппозиции вынести в Рийгикогу вотум недоверия министру юстиции и цифрового развития Лийзе-Ли Пакосте - депутаты четыре с лишним часа кряду произносили крайне обидные для министра речи (ее даже назвали социопатом), но вотум был благополучно провален.
За отставку Пакосты из 42 подписавших инициативу членов проголосовало 29, что еще раз свидетельствует о, простите за непарламентское выражение, удивительном пофигизме народных избранников, тем более что даже на инфочас правительства приходит десятка полтора из 101 обладателя мандатов, гарантирующих колоссальный оклад и внушительную компенсацию за то, за что приличные люди денег не требуют. Что касается членов коалиции, то они даже не удосужились проголосовать, выразив этим полное презрение к своим коллегам.
Согласно результатам проведенного социологической фирмой Norstat 13 июня опроса, противников сдачи Тартуской тюрьмы шведам в аренду в Эстонии больше, чем сторонников, причем самыми ярыми оппонентами оказались избиратели EKRE - 85%, а наибольшую поддержку выразили избиратели Партии реформ - 74%.
Надо заметить, что почетный председатель EKRE Март Хельме был весьма убедительным, формулируя одну из причин протеста против такой сделки: «Нам твердят, твердят и твердят о том, как это укрепит безопасность Эстонии. Ну и как именно? Они не знают, как 600 отъявленных уголовников, доставленных в эстонскую тюрьму, могут увеличить уровень преступности в Эстонии? Я вот советую подумать, особенно в свете того, о чем нам тут все время повторяют, то есть в свете "нынешней ситуации с безопасностью". А если в этой самой ситуации с безопасностью ситуация выйдет из-под контроля и зеленые человечки, пятая колонна или спецназовцы ГРУ либо кто-нибудь еще вдруг выпустят этих заключенных? 600 уголовников, головорезов и насильников, вдруг разбегутся по Тарту. Вы представляете, какая это будет социальная катастрофа, какая угроза безопасности?»
Сгущает ли Март Хельме краски? Описанная им ситуация теоретически возможна, достаточно произвести хотя бы поверхностный поиск в интернете - и вы убедитесь, что массовые побеги осуществлялись в этом веке даже из суперсовременных тюрем Европы и США. Хельме же скорее всего взял за основу массовый побег в январе 2011 года, когда 800 наемников пересекли границу Египта в районе Синайского полуострова, организовав штурм трех тюрем в Каире, в результате которого были выпущены на свободу 20 тысяч «братьев-мусульман» и других преступников. Кто-то скажет, что это же Египет, там массовые побеги из тюрем чуть ли не традиционная народная забава, но для Тарту может оказаться роковой одна-единственная такая ошибка.
Согласно заверениям министра Пакосты, ее план гарантирует абсолютную безопасность и все системы Тартуской тюрьмы надежны. Но вот производители самолетов Boeing тоже утверждают, что их продукция абсолютно надежна, но даже они не застрахованы от влекущих человеческие жертвы проколов, как на днях в Индии. Электронная система тюрьмы может быть суперсовременной, но разве она надежнее системы Департамента полиции и погранохраны, в которой на днях случился такой технический сбой, что в пунктах пропуска на границе и в аэропорту скопились очереди, невозможными оказались прием и выдача документов, а в Центр тревоги по номеру 112 было не дозвониться, люди были в ужасе.
То есть абсолютно защищенных от сбоев или диверсии систем нет даже в Пентагоне, куда хакеры наведываются достаточно регулярно. Так что когда какой-то чиновник заявляет вам на чистом глазу, что гарантирует вам безопасность, стоит помнить о том, что это - предвыборная бравада в большей степени политика, чем специалиста. К тому же многим памятны многочисленные американские фильмы с дикими и жестокими сценами, когда уголовники добираются в тюрьме до центра управления и «открывают все шлюзы».
Есть у этой истории и моральная сторона: Эстония приобретает славу страны, которую можно вкупе с ее конституцией нанять для размещения в ней отъявленных негодяев и душегубов. Министр Пакоста неоднократно ссылалась на опыт других стран - например, Нидерландов - но все дело в том, что названные ею практикующие сдачу тюрем под зарубежных преступников государства являются бывшими колониальными державами, они в свое время были «тюрьмами народов».
У Эстонии есть один козырь в глазах освободившихся из-под колониального гнета стран: она никого никогда не завоевывала и не порабощала. Тут уместно вспомнить строки из замечательной книги писателя Альфреда Шклярского о приключениях в Африке вынужденных покинуть свою порабощенную родину польских путешественников-звероловов. В этом эпизоде раненный отравленным ножом боцман Новицкий в тяжелом состоянии передается местным лекарям, которым посредник говорит: «Постарайтесь вернуть силы белому человеку, народ которого никогда не воевал с черными жителями Африки».
Тут не лишне напомнить, что шведов в нашу тюрьму не привезут: заключенные, которых планируется доставить в Эстонию из Швеции, предположительно являются иммигрантами-мусульманами, и для этого мира Эстония станет теперь тюрьмой мусульман, которые хоть и преступники, но свои преступления совершали в другой стране. К тому же, как ни прискорбно, многие преступления принято списывать на джихад, и нарушающие законы «неверных» уголовники в глазах многих имеют ореол героев. И в Тарту, край непуганых шведским опытом простаков, могут приехать многочисленные родичи заключенных, со схожими взглядами и привычками.
Пока же для нашего народа в очень ярких красках намалевана привлекательная картина - одни плюсы, шведские налогоплательщики оплатят все, будет создано 400 рабочих мест, для чего вновь наймут сокращенных ранее работников тюрем (или переманят сотрудников из и без того поредевших рядов полиции). Экономика региона пойдет в гору и будет всем счастье.
Несомненно, в нынешней экономической ситуации столько рабочих мест для Тарту - большое дело. Но такое ощущение, что создатели шедевра русской сатирической литературы - «12 стульев» - пророчески соблюли тартуский местный колорит, описывая перспективы города Васюки после организации там межпланетного шахматного конгресса:
«Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто… Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки (у нас электрифицируют Eesti Raudtee до Тарту - И. М.) Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей (родственников заключенных - И. М.) Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты». И чтобы все это было халяльное…
А каким будет все эти годы неослабный и главным образом нездоровый интерес желтой прессы! И это при том, что даже в наших вузах государство ничего поделать не может с расцветом антисемитизма. Как бы у нас не сложилось пресловутое «от реки (Эмайыги) до моря»…
Между прочим, в договоре подчеркнуто, что все «квартиранты» будут иметь право подать прошение о предоставлении им убежища в Эстонии, чтобы после отбытия срока здесь остаться, и наше государство будет обязано их рассмотреть. А какие умники будут в то время у власти, мы не знаем.