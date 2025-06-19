Сгущает ли Март Хельме краски? Описанная им ситуация теоретически возможна, достаточно произвести хотя бы поверхностный поиск в интернете - и вы убедитесь, что массовые побеги осуществлялись в этом веке даже из суперсовременных тюрем Европы и США. Хельме же скорее всего взял за основу массовый побег в январе 2011 года, когда 800 наемников пересекли границу Египта в районе Синайского полуострова, организовав штурм трех тюрем в Каире, в результате которого были выпущены на свободу 20 тысяч «братьев-мусульман» и других преступников. Кто-то скажет, что это же Египет, там массовые побеги из тюрем чуть ли не традиционная народная забава, но для Тарту может оказаться роковой одна-единственная такая ошибка.

Согласно заверениям министра Пакосты, ее план гарантирует абсолютную безопасность и все системы Тартуской тюрьмы надежны. Но вот производители самолетов Boeing тоже утверждают, что их продукция абсолютно надежна, но даже они не застрахованы от влекущих человеческие жертвы проколов, как на днях в Индии. Электронная система тюрьмы может быть суперсовременной, но разве она надежнее системы Департамента полиции и погранохраны, в которой на днях случился такой технический сбой, что в пунктах пропуска на границе и в аэропорту скопились очереди, невозможными оказались прием и выдача документов, а в Центр тревоги по номеру 112 было не дозвониться, люди были в ужасе.