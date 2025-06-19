Жилье в Эстонии становится все менее доступным

В первом квартале цены на квартиры поднялись по сравнению с тем же периодом 2024 года на 2,7%, цены на дома — на 8,9%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея отметил, что в первом квартале 2025 года цены на квартиры поднялись по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8%, цены на дома — на 5,4%.

«По сравнению с четвертым кварталом 2024 года на том же уровне остались лишь цены за квадратный метр в таллиннских квартирах. В близлежащих к Таллинну регионах, в Тарту и Пярну, а также в остальной Эстонии цены на квартиры выросли, поскольку в третьем и четвертом квартале прошлого года цены там снизились больше, чем в Таллинне», — добавил Умблея.

Денежный объем сделок в первом квартале 2025 года был больше, чем в первом квартале 2024 года, но меньше, чем в предыдущем квартале.

«Обычно в конце года проводится больше сделок, чем в начале года», — пояснил Умблея.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале повысился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на 1,7% и по сравнению с первым кварталом 2024 года — на 3,8%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение затрат домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.