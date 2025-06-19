Ракетный террор и его эхо. Обзор событий в Украине

Визит к G7 и неудобные вопросы Зеленского. 14 погибших и 117 раненых киевлян - таков итог ракетного террора против украинской столицы. Украина настаивает хотя бы на 45 долларах за баррель, а лучше - еще меньше. Россия возвращает ультиматум на стол.
Ночь с 16 на 17 июня была не самой тяжелой по количеству летевших на украинские города дронов и ракет, но самой трагической по последствиям. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила вечером 17 июня, что в результате российской воздушной атаки только в Киеве погибло 28 человек и пострадало 134. Из 472 средств нападения украинская ПВО сбила или отклонила от целей 428 единиц, но все равно попадания были отмечены в десяти локациях, падение сбитых - в 34 локациях. Это по данным Воздушных сил ВСУ.
Основным направлением атаки в ночь с 16 на 17 июня была украинская столица. Из наиболее тяжелых последствий - полностью сложившийся в результате попадания ракеты в подъезд многоквартирного дома. Больше всего людей погибло именно там.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский, выступавший на саммите «Большой семерки» в Канаде, назвал более детальный перечень потерь. Он сообщил: «Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Около 150 жилых домов были повреждены только в Киеве. Сейчас известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших - гражданин Соединенных Штатов Америки».
Зеленский назвал происходящее терроризмом чистой воды: «Такие атаки - чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов».
Из 440 беспилотников, атаковавших Украину 17 июня, ликвидировали 239, а подавили средствами радиоэлектронной борьбы 163, то есть 91% в сумме. Но как видим, 38 дронов своих целей достигли. Правда, в Киеве их целями были в подавляющем числе случаев жилые дома и совершенно гражданские объекты - вроде детских садиков и гаражей. Из двух аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» одну сбили, одну сумели подавить. Из 16 тяжелых крылатых ракет воздушного базирования Х-101 сбили 15. Не достигли своих целей восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 и одна противорадиолокационная ракета Х-31П. К сожалению, прорвались к Одессе все четыре ракеты «Калибр» морского базирования.
И вроде бы неплох результат работы ПВО, но почему столько погибших в этот раз? Скорее всего, по причине рутинности обстрелов: они почти ежедневны. Люди устают бегать в убежище всякий раз, когда звучит тревога. А тревога звучит чуть ли не каждую ночь в столице, а в городах поближе к линии фронта - по нескольку раз за день.
В конце концов случается катастрофа вроде той, что произошла в Киеве ранним утром 17 июня. Ранее подобные трагедии случались в Днепре и Кривом Роге.
В ночь с 14 на 15 июня жестокому обстрелу россияне подвергли Кременчуг, город в Полтавской области. По имеющимся данным, туда долетели два десятка ударных беспилотника из 183 запущенных по Украине в ночь с 14 на 15 июня. Также город пострадал от долетевшей до него баллистической ракеты «Искандер-М»/KN-23, а также двух крылатых ракет - одной «Искандер-К» (из четырех запущенных) и одной - «Калибр» (тоже из четырех запущенных).
Эти два нападения - с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня - не были наиболее интенсивным, случались и куда сильнее. Например, в ночь с 24 на 25 мая РФ атаковала девятью баллистическими ракетами, 60 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования разных видов, а также 298 беспилотниками дальнего действия.
Но тогда удары были рассредоточены по территории всей страны, что позволило ПВО лучше бороться с теми же дронами. Даже рекордный по числу средств нападения налет в ночь с 8 на 9 июня, когда Украину атаковали 499 единиц - от ракет до беспилотников - обошелся без погибших. Хотя в столице в тот раз были сильные пожары в местах попадания, настолько сильные, что пришлось использовать для тушения специальные вертолеты.
Террор становится глобальным
Эскалация? Наверное. Но на этот раз атаки по украинским городам шли на фоне схожих обстрелов израильских городов Ираном. Украинские обитатели социальных сетей бурно обсуждали поддержку израильской ПВО со стороны авиации стран-союзников, а также работу противоракетных систем - собственных израильских и предоставленных США.
Спектр эмоций в украинском сегменте соцсетей был неимоверно широким - от восхищения собственной ПВО, которая лихо справлялась с куда большим числом беспилотников, до белой зависти по поводу многослойной противоракетной обороны Израиля. Многие вспоминали сообщение, которое разошлось по лентам новостей накануне иранской атаки на Израиль: о том, что США отправили своему стратегическому союзнику чуть ли не 20 тысяч ракет для ПВО, которые изначально планировали предоставить Украине.
И многие даже всерьез обсуждали совсем конспирологическую версию: дескать, эскалация на Ближнем Востоке создана для того, чтобы оттянуть часть ресурсов от программ поддержки Украины. Выглядели эти упражнения в конспирологии довольно смешно, особенно в свете того, что от израильских ударов пострадали иранские предприятия, которые снабжали РФ комплектующими для изготовления тех же беспилотников и компонентов ракет.
Ультиматумы продолжаются
На следующий день после нападения на Кременчуг Москва выдвинула Киеву очередной ультиматум. Это было проведено в лучших традициях российской дипломатии: через вроде бы нейтральное издание и со ссылкой на не слишком высокопоставленного чиновника. The Moscow Times, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, обнародовала новый-старый wish-list Кремля:
- все предоставленное Украине западное оружие должно быть уничтожено;
- предельная численность Вооруженных сил Украины, вооружений и военной техники должны быть сокращены фактически до размеров «роты почетного караула»;
- так называемые «националистические формирования» в составе ВСУ и Нацгвардии должны быть распущены - читай, речь идет о ликвидации наиболее боеспособных бригад;
- Киев должен признать аннексию Москвой Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ - и вывести с их территории украинские войска;
- вишенка на торте - Киев должен отказаться от вступления «в военные союзы и коалиции, а также ввести запрет на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры».
Это все касается именно свертывания обороноспособности Украины. Уж совсем интересно о гарантиях неядерного статуса Украины, несмотря на то, что согласно Будапештскому меморандуму Киев уже взял на себя такое обязательство, Кремль требует его отдельного подтверждения, включая запрет на прием, транзит и размещение ядерных вооружений других государств.
Особняком в ультиматуме упоминались идеологические требования: от восстановления присутствия филиала ФСБ в виде православной церкви Московского патриархата до ликвидации законодательства в сфере защиты украинского языка. Ну, и, конечно, с РФ должны быть сняты все санкции.
Реакция Киева на откровенно неприемлемые предварительные условия прекращения огня в явном виде не последовала. И то верно: зачем реагировать, если в Стамбуле об этом уже все было сказано пару недель назад?
Но косвенным образом Владимир Зеленский ответ дал. Во-первых, он отметил эскалацию российских воздушных атак, подсчитав что за первую половину июня Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов. Во-вторых, он призвал к введению новых санкций против РФ и усилению уже действующих.
Зеленский настаивает на введении таких санкций, которые сделают для России невозможным продолжение войны. Помимо ужесточения реальных лимитов на цену экспортируемой российской нефти, он настаивает на санкциях против тех, кто помогает Москве избегать уже действующих ограничений: «Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский союз, страны G7 могут это обеспечить». Речь шла, в принципе о потолке в 45 долларов за баррель нефти при экспорте из РФ.
Все эти заявления прозвучали как раз между жестокой атакой на Кременчуг и стартом саммита G7 в Канаде.
Деньги и оружие, оружие и деньги
Главные два вопроса, с которыми Владимир Зеленский выступал во время мероприятий саммита G7, касались развертывание всеобъемлющей системы санкций, включая ограничения на нефтяные цены для РФ, а также сохранения ежегодной бюджетной поддержки для Украины минимум на 40 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.
«Это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США», - пояснил Зеленский в своем выступлении на саммите лидеров G7 в Канаде 16 июня. И очень похоже, что вот это сочетание - требование ужесточить ценовые лимиты на экспортируемую российскую нефть и продолжить внешнее финансирование Украины, несколько обескуражили американского президента.
Поговаривают, именно нежелание Трампа выслушивать идеи Зеленского в присутствии коллег по «Большой семерке» привело к его поспешному отъезду из деревни Кананаскис в провинции Альберта, где проходил саммит. А, дескать, ссылки на необходимость держать руку на пульсе ближневосточного кризиса - это лишь предлог.
Зеленский показал, что в эту игру можно играть вдвоем, то есть он вернул Трампу данный тем в свое время пас. Украинский президент в своем выступлении призвал остальных участников высокого собрания апеллировать к США, чтобы добиться от России более конструктивной позиции: «Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неоправданная и преступная агрессия. Мы не должны об этом забывать. Мы должны продолжать давить на всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном - чтобы наконец установить мир».
Что ж, ему не удалось добиться конкретных шагов от Трампа? Ну так отчасти это компенсировали другие участники саммита. Недавно избранный премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с Зеленским объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму два миллиарда долларов в виде разнообразной военной техники. Также Карни объявил о предоставлении следующего кредита на сумму около двух млрд долларов, который будет оплачен за счет замороженных российских активов.
Санкции все равно будут
После досрочного отъезда Трампа с саммита и кровавой атаки российских ракет и дронов на Киев союзники Украины продемонстрировали предельно жесткую позицию. Наверное, когда-то демарш самого крупного участника «Большой семерки» вызвал бы колебания и растерянность, но не сейчас.
Слишком явный запах глобального военного кризиса носится в воздухе, чтобы пустить на самотек процесс по ликвидации российской угрозы. Наверное, именно по этой причине заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в сети Х после атаки РФ по Киеву было настолько точным и острым: «Я сочувствую всем тем, кто страдает из-за того, что давление на Путина было недостаточным для того, чтобы он остановился. Я повторяю: только сильное, длительное экономическое и политическое давление на Россию может положить конец этому циклу смертей и разрушений». Весьма схожи по тональности были и заявления большинства представителей европейских государств в связи с трагедией в Киеве 17 июня.
Они объединяются вокруг идеи все более жестких санкций против РФ, а также вокруг идеи усиления поддержки Украины. Несмотря на нежное сопротивление Братиславы и Будапешта, постепенно продвигается процесс подготовки 18-го пакета санкций Евросоюза против РФ. Хотя, откровенно говоря, с ним крепко затянули: 17-й пакет вступил в силу в феврале, могли бы и поторопиться с новым ввиду колоссальной российской угрозы. Но продвижение 18 пакета блокируют изнутри. Например Будапешт требует сохранить поставки нефти, газа и ядерного горючего из РФ. А в случае несогласия грозит заблокировать транзит электроэнергии из ЕС в Украину.
Важно, что поддержку усилению антироссийских санкций оказывают европейские тяжеловесы: президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказались через сутки после демарша Трампа с отъездом и через 12 часов после смертельной атаки на украинскую столицу. «Мяч на поле Москвы», - обозначил ситуацию Мерц на своем аккаунте в соцсети X. Да и в целом на полях саммита Зеленский провел множество переговоров - как с представителями отдельных государств, так и с генсеком НАТО Марком Рютте. Некоторые решения объявлялись прямо там.
Например, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о запуске нового пакета санкций против РФ вдобавок к там же объявленным пакетам военной помощи и внешнего финансирования. Как пояснил Карни, Канада введет ограничительные меры в отношении более 40 юрлиц из РФ и других стран, а также против более 200 судов так называемого теневого флота.
Британия 17 июня тоже объявила о расширении перечня санкций против РФ: под удар дополнительно попали несколько структур и отдельно - четверо физических лиц. Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении 20 судов - в дополнение к примерно паре сотен уже ранее попавшим под ограничения.
Теперь мяч на поле Брюсселя, точнее, на столе 18-й пакет санкций ЕС против РФ. Не исключено, что ради его одобрения Брюссель создаст механизм обхода права вето теми членами Евросоюза, которые слишком уж внимательно прислушиваются к бою кремлевских курантов и шелесту российских нефтедолларов.