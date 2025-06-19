Ракетный террор и его эхо. Обзор событий в Украине

И вроде бы неплох результат работы ПВО, но почему столько погибших в этот раз? Скорее всего, по причине рутинности обстрелов: они почти ежедневны. Люди устают бегать в убежище всякий раз, когда звучит тревога. А тревога звучит чуть ли не каждую ночь в столице, а в городах поближе к линии фронта - по нескольку раз за день.

В конце концов случается катастрофа вроде той, что произошла в Киеве ранним утром 17 июня. Ранее подобные трагедии случались в Днепре и Кривом Роге.

В ночь с 14 на 15 июня жестокому обстрелу россияне подвергли Кременчуг, город в Полтавской области. По имеющимся данным, туда долетели два десятка ударных беспилотника из 183 запущенных по Украине в ночь с 14 на 15 июня. Также город пострадал от долетевшей до него баллистической ракеты «Искандер-М»/KN-23, а также двух крылатых ракет - одной «Искандер-К» (из четырех запущенных) и одной - «Калибр» (тоже из четырех запущенных).

Эти два нападения - с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня - не были наиболее интенсивным, случались и куда сильнее. Например, в ночь с 24 на 25 мая РФ атаковала девятью баллистическими ракетами, 60 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования разных видов, а также 298 беспилотниками дальнего действия.