Договор об аренде тюрем подписан, однако детали еще не оговорены

После подписания договора Пакоста и Стрёммер признали, что это лишь промежуточный этап, и до появления первых шведских заключенных в Тарту необходимо пройти еще несколько шагов.

Договор должен быть ратифицирован парламентами обеих стран, а Риксдаг должен также внести изменения в Конституцию Швеции, чтобы иметь​ возможность отправлять заключенных в Эстонию. Стрёммер вчера после подписания подчеркнул, что это был болезненный процесс для шведской политики, поскольку аренда тюрем означает передачу Эстонии части государственных функций Швеции. Для внесения изменений в Конституцию в парламенте Швеции требуется квалифицированное большинство - как минимум поддержка трех четвертей депутатов.