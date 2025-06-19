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Договор об аренде тюрем подписан, однако детали еще не оговорены

Перевод: Вера Копти
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Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подписали в Стокгольме договор, который определяет основные параметры размещения шведских заключенных в Тартуской тюрьме. Однако конкретные детали, по которым странам еще предстоит договориться, пока остаются открытыми.

После подписания договора Пакоста и Стрёммер признали, что это лишь промежуточный этап, и до появления первых шведских заключенных в Тарту необходимо пройти еще несколько шагов.

Договор должен быть ратифицирован парламентами обеих стран, а Риксдаг должен также внести изменения в Конституцию Швеции, чтобы иметь​ возможность отправлять заключенных в Эстонию. Стрёммер вчера после подписания подчеркнул, что это был болезненный процесс для шведской политики, поскольку аренда тюрем означает передачу Эстонии части государственных функций Швеции. Для внесения изменений в Конституцию в парламенте Швеции требуется квалифицированное большинство - как минимум поддержка трех четвертей депутатов.

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