Договор об аренде тюрем подписан, однако детали еще не оговорены

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подписали в Стокгольме договор, который определяет основные параметры размещения шведских заключенных в Тартуской тюрьме. Однако конкретные детали, по которым странам еще предстоит договориться, пока остаются открытыми.
После подписания договора Пакоста и Стрёммер признали, что это лишь промежуточный этап, и до появления первых шведских заключенных в Тарту необходимо пройти еще несколько шагов.