Инспекция по защите данных добивается правового основания для проверки сотрудников на состояние опьянения

На сегодняшний день проверка на опьянение и связанная с этим обработка персональных данных в трудовых отношениях на законодательном уровне не урегулированы. Отсутствие регулирования создало ситуацию, при которой работодатели действуют в правовой неопределенности. Между тем работа в состоянии опьянения может представлять серьезную угрозу как для самого работника, так и для его коллег и клиентов - особенно, например, в строительстве, транспорте или производстве.