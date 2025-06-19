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Инспекция по защите данных добивается правового основания для проверки сотрудников на состояние опьянения

Барная стойка. Иллюстративное фото.

В среду, 18 июня, Инспекция по защите данных (AKI) направила в Министерство социальных дел и Министерство экономики и коммуникаций официальное письмо с предложением создать в законе четкое правовое основание, регулирующее проверку работников на состояние опьянения.

На сегодняшний день проверка на опьянение и связанная с этим обработка персональных данных в трудовых отношениях на законодательном уровне не урегулированы. Отсутствие регулирования создало ситуацию, при которой работодатели действуют в правовой неопределенности. Между тем работа в состоянии опьянения может представлять серьезную угрозу как для самого работника, так и для его коллег и клиентов - особенно, например, в строительстве, транспорте или производстве.

Инспекция подчеркивает, что четкие правила проверки на опьянение важны как для обеспечения безопасности труда, так и для создания правовой определенности для работодателей и защиты прав работников. Хотя многие работодатели уже сегодня используют алкотестеры для проверки своих сотрудников, в настоящее время на это нет законного основания.

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