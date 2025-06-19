В МАГАТЭ также утверждает, что Иран не пытался создать ЯО

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании собственных данных считает, что Иран не пытался разработать ядерное оружие. Об этом заявил телеканалу Sky News 18 июня генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. «По нашим выводам, мы не можем утверждать, что в настоящее время в Иране есть какие-то систематические усилия по производству ядерного оружия», - отметил он.

По его словам, в отчете МАГАТЭ, который широко цитировал Израиль, указано, что Иран обогащает уран на 60 процентов, и это единственная страна в мире, которая так делает, поэтому и были основания для беспокойства.

«Но о том, что они создают и производят ядерное оружие - нет, мы этого не говорили», - подчеркнул Гросси.

При этом в МАГАТЭ обеспокоены влиянием ядерных объектов, которые продолжает атаковать Израиль, отметив, что при ударах по ядерным объектам всегда существует вероятность радиологических последствий - например, рассеивания частиц ядерного материала в атмосфере.