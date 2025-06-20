ИГОРЬ КОПЫТИН Когда в Нарве находились сотни солдат эстонской армии

Испокон веков город Нарва находился на границе западной и российской цивилизации. Крепость Германа, построенная немецкими рыцарями, символизировала форпост западной цивилизации и ее ценностей. Напротив Нарвской крепости в конце 15 века сооруженная московским царем Иваном III и в честь его же названная Ивангородской крепость показывала противостояние обеих цивилизаций. Мощи московского государства для завоевания балтийских провинций тогда еще не хватало, но постройкой своей крепости Москва твердо заявило о своих намерениях остаться на берегах Балтийского моря надолго, пишет военный историк Игорь Копытин.
Серьезная попытка закрепиться на Балтийском побережье была предпринята еще Иваном Грозным в 16 веке, однако успехом увенчалась лишь военная кампания Петра Великого 150 лет спустя. Ему удалось в результате Северной войны 1700-1721 гг. включить Эстляндию и Лифляндию в состав Российской империи.
Примечательно, что военное искусство Петра началось именно с Нарвской битвы 1700 г., из поражения в которой московский государь извлек настолько серьезные уроки, что они увенчались убедительной победой в Северной войне против одной из самых современных на тот момент армий - армии Шведского королевства.
Интересен и факт взятия Петром Нарвы в 1704 году, описанным советским писателем Алексеем Толстым в идеологизированном романе, заказанным непосредственно самим советским диктатором Иосифом Сталиным в первой половине 1930-х годов. Тогда, при взятии петровским войском Нарвы, пострадал не только сам город, но и был частично перебит шведский гарнизон города.
По свидетельствам современников, Петр был вынужден лично вмешаться и заколоть нескольких своих солдат, чтобы остановить насилие против мирных жителей Нарвы. Причиной тому стала озлобленность осаждавших войск из-за упорного сопротивления нарвского гарнизона. Вместо того, чтобы признать храбрость оборонявшихся, царь обвинил именно защитников, что они же ожесточили русских солдат и вынудили их к насилию над мирным населением.
Судьба Нарвы как пограничного и прифронтового города весьма трагична. Город неоднократно осаждался и разрушался в ходе боевых действий. В годы войны за независимость 1918-1920 гг. город неоднократно подвергался массированному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого были разрушены как здания, представлявшие культурную ценность, так и уничтожены целые жилые кварталы.
Кроме того, Нарва в конце 1919 года стала, по сути, эпицентром эпидемии тифа, косившего без разбора людей всех возрастов и национальностей, как гражданских так и военных. Город стал также местом драматичного исхода белогвардейской Северо-Западной армии, часть солдат которой погибла, а часть ушла из Нарвы в Советскую Россию. В это же время через город проходили массы военных беженцев и бывших военнопленных, среди которых оказался также известный чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, - в годы Первой мировой войны - солдат Австро-Венгрии.
В 1944 году Нарва была практически полностью уничтожена в ходе боевых действий между германскими и советскими войсками. Практически полностью была утрачена барочная архитектура шведского периода, как, впрочем, и произошел полный исход местного населения. Восстановленная после 1944 года Нарва обрела новый облик и новое население, прибывшего со многих уголков Советского Союза. В этой связи стало важно найти связь современной Нарвы с многовековой историей города, имевшей столь сильное переплетение с событиями военной истории.
Однако, история Нарвы связана не только с разрушениями и непосредственно военными действиями. Еще во времена средневековья Нарвская крепость располагала весьма значительным военным гарнизоном. Если численность Нарвского гарнизона в Ливонской войне (1558-1583 гг.) остается неизвестной, то в 1700 г. Шведский гарнизон города мог располагать около 2 000 солдат и в 1704 г. - свыше 4 500.
Во времена Российской империи, а точнее с 1883 года в Нарве на постоянной основе квартировался 92-й пехотный Печорский полк 23-й дивизии Петербургского военного округа, который нес караульную службу и проводил военную подготовку солдат. Причем, одной из задач полка в конце 19 века была охрана побережья.
В 1903 году отметивший свое столетие полк квартировался в Нарвской и Ивангородской крепости, имел свою полковую церковь, а также гарнизонное кладбище, остатки которого сохранились и по сей день. В годы Первой мировой войны полк принимал участие в боях на Юго-Западном фронте, в Польше и Галиции, в том числе и в известном Брусиловском прорыве 1916 года.
Значение Нарвы для эстонской военной истории велико: здесь, по сути, началась и завершилась война за независимость (1918-1920 гг.). В годы независимой Эстонской Республики нарвских гарнизон традиционно продолжал квартироваться в Нарвской и Ивангородской крепости, помещения которых, правда, отличались аскетизмом: стены были холодными, а помещения - сырыми. Основным воинским подразделением Эстонской армии, квартировавшимся в крепости, был 1-й пехотный полк.
В самом городе, на улицах Раху, Ингери и Вестервалли, также располагались части 1-й артиллерийской группы и учебная команда 1-й пехотной дивизии, обучавшей унтер-офицеров. Учебная команда находилась в помещениях исторического здания военного магазина, построенного в 18 веке для бастиона «Глория» - это одно из немногих исторических зданий города, пережившего войны и уцелевшего. Ныне в этом здании располагается художественная галерея Нарвского музея.
Кроме того, с 1934 года в Нарве располагалась 1-я рота саперного батальона, а с начала 1939 - 1-я противотанковая рота. Саперы отвечали за сооружение постоянной фортификации на рубеже реки Нарова, а противотанковая рота - подчинялась непосредственно командованию 1-й пехотной дивизии и должна была поддерживать части дивизии в борьбе с танками противника. При этом, противотанковая рота была вооружена современным по тем временам оружием - немецкими противотанковыми 3,7 см пушками Рейнметалл Pak 36. Эти пушки известны тем, что их использование франкистами в гражданской войне в Испании (1936-1939) против танков советского производства, использовавшихся республиканцами, вынудили советских танкостроителей проектировать танки с противоснарядным бронированием.
Задачами 1-го пехотного полка и 1-й артиллерийской группы было прикрытие государственной границы в случае вторжения Советского Союза. Войска прикрытия должны были задержать продвижение войск агрессора, тем самым дав время для мобилизации и развертывания основных сил Эстонской армии в глубине страны. Поэтому в этих частях проходили службу наиболее опытные офицеры, а также солдаты срочной службы, уже прошедшие курс молодого бойца в так называемых кадровых частях Эстонской армии.
На момент начала Второй мировой войны 1-го сентября 1939 года в 1-м пехотном полку находилось на месте свыше тысячи, а в 1-й артиллерийской группе - свыше 300 военнослужащих. Вместе с подразделениями поддержки, тылового обеспечения и пунктами военного управления в Нарве на тот момент могло квартироваться примерно 1 500 военнослужащих.
Постоянное квартирование частей Эстонской армии в Нарве делало привычным присутствие военных в глазах обывателя, а также укрепляло их уверенность в безопасности страны и города. Участие военных в событиях городской жизни, а также проведение военных парадов и демонстрация вооружения укрепляло доверие горожан к своей армии. Таким образом, решение командования Сил обороны Эстонии о размещении военного контингента в Нарве способствует восстановлению национальных традиций, а также должно содействовать укреплению военно-гражданского сотрудничества в рамках мероприятий по государственной обороне.