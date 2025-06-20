ИГОРЬ КОПЫТИН Когда в Нарве находились сотни солдат эстонской армии

В 1903 году отметивший свое столетие полк квартировался в Нарвской и Ивангородской крепости, имел свою полковую церковь, а также гарнизонное кладбище, остатки которого сохранились и по сей день. В годы Первой мировой войны полк принимал участие в боях на Юго-Западном фронте, в Польше и Галиции, в том числе и в известном Брусиловском прорыве 1916 года.

Значение Нарвы для эстонской военной истории велико: здесь, по сути, началась и завершилась война за независимость (1918-1920 гг.). В годы независимой Эстонской Республики нарвских гарнизон традиционно продолжал квартироваться в Нарвской и Ивангородской крепости, помещения которых, правда, отличались аскетизмом: стены были холодными, а помещения - сырыми. Основным воинским подразделением Эстонской армии, квартировавшимся в крепости, был 1-й пехотный полк.

В самом городе, на улицах Раху, Ингери и Вестервалли, также располагались части 1-й артиллерийской группы и учебная команда 1-й пехотной дивизии, обучавшей унтер-офицеров. Учебная команда находилась в помещениях исторического здания военного магазина, построенного в 18 веке для бастиона «Глория» - это одно из немногих исторических зданий города, пережившего войны и уцелевшего. Ныне в этом здании располагается художественная галерея Нарвского музея.