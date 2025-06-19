Завершен первый этап многомиллионного проекта застройки полуострова в Эстонии

Как отметил мэр Хаапсалу Урмас Суклес, застройка района Мариенхольм имеет особое символическое значение. «В Хаапсалу появился новый символ - проект, важный не только для города, но и для всего уезда Ляэнемаа. Это крупнейшая застройка в регионе со времен восстановления замка и новая планка качества жизни на эстонском побережье», - отметил Урмас Суклес.

Мариенхольм расположен на уникальном полуострове у бухты Суур-Вийк, который с трех сторон окружен водой, а его береговая линия составляет 2,2 километра. «Это место дарит невероятное чувство покоя и уединения: здесь словно находишься среди природы, хотя на самом деле - в городе Хаапсалу. Из каждой квартиры и из каждого окна открывается живописный вид на море - одна из ключевых ценностей Мариенхольма», - отметил Майдо Люйсте, учредитель и исполнительный директор Scandium Kinnisvara.

«Мариенхольм - наша настоящая жемчужина. Запуск такого проекта в Хаапсалу требует не только смелости, но и дальновидности - качеств, которых, к сожалению, сегодня на рынке недвижимости встречается не так много», - подчеркнул Калле Арон, партнер и член правления Scandium Kinnisvara.

«Наша уверенность подкрепляется большим интересом клиентов - из 50 квартир первого этапа уже продано 32. Кроме того, наши последующие проекты на полуострове ожидают с большим интересом», - добавил Арон.