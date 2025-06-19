Завершен первый этап многомиллионного проекта застройки полуострова в Эстонии

Завершился первый этап застройки района Мариенхольм в Хаапсалу. Это крупнейшая за столетие инвестиция в недвижимость в Ляэнемаа. Проект уникален, так как весь полуостров принадлежит одному девелоперу, а объем инвестиций в создание разнообразной жилой среды составляет около 60 миллионов евро.
Как отметил мэр Хаапсалу Урмас Суклес, застройка района Мариенхольм имеет особое символическое значение. «В Хаапсалу появился новый символ - проект, важный не только для города, но и для всего уезда Ляэнемаа. Это крупнейшая застройка в регионе со времен восстановления замка и новая планка качества жизни на эстонском побережье», - отметил Урмас Суклес.
Мариенхольм расположен на уникальном полуострове у бухты Суур-Вийк, который с трех сторон окружен водой, а его береговая линия составляет 2,2 километра. «Это место дарит невероятное чувство покоя и уединения: здесь словно находишься среди природы, хотя на самом деле - в городе Хаапсалу. Из каждой квартиры и из каждого окна открывается живописный вид на море - одна из ключевых ценностей Мариенхольма», - отметил Майдо Люйсте, учредитель и исполнительный директор Scandium Kinnisvara.
«Мариенхольм - наша настоящая жемчужина. Запуск такого проекта в Хаапсалу требует не только смелости, но и дальновидности - качеств, которых, к сожалению, сегодня на рынке недвижимости встречается не так много», - подчеркнул Калле Арон, партнер и член правления Scandium Kinnisvara.
«Наша уверенность подкрепляется большим интересом клиентов - из 50 квартир первого этапа уже продано 32. Кроме того, наши последующие проекты на полуострове ожидают с большим интересом», - добавил Арон.
На сегодняшний день готово около 25% жилой среды, которая объединяет природу, архитектуру и современное городское пространство. В перспективе у начала полуострова появится СПА-отель, в центре - общественный парк, а на оконечности - яхтенный порт и семейный ресторан, которые сооружает Виктор Сийлатс. Помимо жилых домов, на полуострове расположены пять мини-домиков, которые за два летних сезона приняли около 2600 гостей из 38 стран.
По словам девелопера, средний покупатель жилья в районе Мариенхольм - 55-летний человек, который ценит спокойную и качественную жилую среду. В этом районе создана новая городская улица - инфраструктурная инвестиция, которая существенно повышает стоимость и качество застройки. Первые жилые этажи расположены на высоте не менее пяти метров, чтобы обеспечить дополнительную защиту от погодных условий. Парковка в квартале полностью организована внутри зданий, чтобы освободить больше пространства для людей и природы.
Жителям дополнительно предоставляются летние комнаты с остекленными верандами, которые позволяют дольше использовать балконы и увеличивают жилую площадь. На сегодняшний день продано большинство самых эксклюзивных квартир, включая наиболее дорогие, однако в продаже все еще остается несколько боксов в рядных домах.
Работы первого этапа
- Был снесен старый рыбокомбинат, занимавший весь полуостров, включая подземные фундаменты. Демонтированные бетон и блоки были переработаны и повторно использованы при создании искусственных дюн и строительстве дорог.
- Была сооружена новая инфраструктура: 350 метров дорог, 250 метров береговых укреплений, новое уличное освещение и электросеть, которая будет расширяться на следующих этапах.
- Завершено строительство пяти домов на 50 квартир. На крышах каждого из них установлены солнечные электростанции.
- Искусственные дюны скрывают парковку на первом этаже и создают защиту от ветра вокруг жилых домов.
- В озеленении использованы семена луговых растений и виды, характерные для прибрежных территорий - горная сосна, шиповник и другие, благодаря чему сформированы естественные, присущие данному месту зеленые насаждения.
Авторами проекта Мариенхольм являются архитекторы 3+1, архитекторы интерьера бюро KAMP и ландшафтные архитекторы Tajuruum. В разработке концепции территории участвовало агентство What If. В числе соинвесторов проекта - известные эстонские инвесторы, включая Марко Ооло и Кристьяна Лийвамяги.