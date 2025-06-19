Спад сменился ростом: более 60% эстонских машиностроителей увеличивают обороты

Однако развитию мешают сложности в установлении новых внешних контактов, нехватка специалистов с профессиональным и инженерным образованием, а также вновь актуальная проблема стоимости энергии, следует из свежего исследования Союза машиностроительной промышленности Эстонии.

По словам исполнительного директора Союза Андри Харана, результаты нового опроса показывают, что, по крайней мере, в машиностроении пройдено дно кризиса, и восстановление идет хорошими темпами.

«Мы проводим исследования с идентичными вопросами, чтобы сохранить последовательность и сопоставимость. Это позволяет ясно увидеть, как сдвиг в сторону позитива произошел во всех основных категориях», – сказал Харан.

«Если осенью у 53% предприятий оборот за последние шесть месяцев снизился, то теперь 47% смогли удержать показатели, а у 40% оборот вырос. Количество компаний, увеличивших штат сотрудников, также выросло: вместо 10% теперь 21%. Осенью большинство считали, что ни оборот, ни объем новых заказов через полгода не будут больше, а сейчас соответственно 63% и 72% респондентов ожидают роста», – отметил руководитель союза, ссылаясь на итоги опроса.

Тем не менее, исследование выявило и ряд проблем, препятствующих экспорту и росту оборота.