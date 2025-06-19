Спад сменился ростом: более 60% эстонских машиностроителей увеличивают обороты

По сравнению с осенью прошлого года оценки руководителей эстонских предприятий машиностроения и металлургии по поводу положения своих компаний значительно улучшились: у 40% компаний уже вырос оборот, а 63% ожидают дальнейшего роста.
Однако развитию мешают сложности в установлении новых внешних контактов, нехватка специалистов с профессиональным и инженерным образованием, а также вновь актуальная проблема стоимости энергии, следует из свежего исследования Союза машиностроительной промышленности Эстонии.
По словам исполнительного директора Союза Андри Харана, результаты нового опроса показывают, что, по крайней мере, в машиностроении пройдено дно кризиса, и восстановление идет хорошими темпами.
«Мы проводим исследования с идентичными вопросами, чтобы сохранить последовательность и сопоставимость. Это позволяет ясно увидеть, как сдвиг в сторону позитива произошел во всех основных категориях», – сказал Харан.
«Если осенью у 53% предприятий оборот за последние шесть месяцев снизился, то теперь 47% смогли удержать показатели, а у 40% оборот вырос. Количество компаний, увеличивших штат сотрудников, также выросло: вместо 10% теперь 21%. Осенью большинство считали, что ни оборот, ни объем новых заказов через полгода не будут больше, а сейчас соответственно 63% и 72% респондентов ожидают роста», – отметил руководитель союза, ссылаясь на итоги опроса.
Тем не менее, исследование выявило и ряд проблем, препятствующих экспорту и росту оборота.
«Основными проблемами для эстонского машиностроения, работающего на экспорт, по-прежнему остаются спрос на зарубежных рынках и высокие цены на сырье. Тем не менее, значение цен на сырье снизилось на десять процентных пунктов, тогда как чаще стали отмечать затруднения с установлением новых контактов на внешних рынках. То есть эстонский машиностроитель уже не полагается на дешевую стоимость производства или исключительно на старых клиентов, а активно расширяет экспорт. Но это, конечно, непросто», – пояснил Харан.
Согласно исследованию, острая проблема – нехватка квалифицированных кадров – сохраняется.
«Практически в равной степени остро воспринимается и качество, и малое число выпускников профтехучилищ и инженерных специальностей. Осенью, когда давления на найм было меньше, число выпускников беспокоило чуть меньше, но сейчас этот вопрос снова стал острее. Ясно, что при росте продаж дефицит квалифицированных рабочих может быстро стать критическим препятствием», – отметил Харан.
Любопытным наблюдением, по словам Андри Харана, стало и то, что энергоцены снова чаще упоминаются в числе стратегических проблем.
«Если осенью этот фактор был важен для 23% опрошенных, то теперь его выделяет уже 30%. Видимо, причина та же, что и в случае с рабочей силой: эстонская машиностроительная отрасль снова пошла на подъем, и чтобы расширять экспорт, создавать рабочие места, а в итоге развивать экономику страны и повышать уровень жизни эстоноземельцев, нужны и образованные кадры, и доступная по цене энергия», – подчеркнул исполнительный директор Союза машиностроительной промышленности Эстонии.