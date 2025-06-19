В летние месяцы увеличивается количество пересекающих границу, и соответственно возрастает нагрузка на таможенный контроль. Первичный приоритет Налогово-таможенного департамента (НТД) - пресекать перемещение через границу товаров, попавших под санкции, поэтому при проведении таможенных проверок никаких послаблений не делается. НТД просит всех пересекающих границу убедиться, чтобы они не переносили через границу санкционный товар.
На сегодняшний день среднее время ожидания на границе составляет до 12 часов, в летний период время ожидания может еще увеличиться. По словам руководителя отдела таможенных проверок Вольдемара Линно, причиной очередей является доскональный контроль, проводящийся как в отношении людей, транспортных средств, так и товаров, а также нарушения, выявляемые при этом.
«Ситуации, когда люди пытаются провезти через границу банкноты государств-членов Европейского союза и санкционные товары, возникают ежедневно. Поскольку НТД вправе рассматривать санкционные нарушения как в порядке производства о проступке, так и в уголовном порядке, то оправданий о том, что наличные деньги случайно остались в кармане, будет уже недостаточно», - подчеркнул Линно.
За последние два месяца в таможенных пунктах Нарвы, Койдула и Лухамаа было зафиксировано 340 нарушений, связанных с несоблюдением санкций. НТД предотвратил вывоз в Россию наличных денег на сумму 193 000 евро, а также начал 213 производств о проступках и назначил штрафов в общей сумме 42 000 евро.
НТД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию, а также напоминает, что если пересечение границы все же неизбежно, то перед началом поездки необходимо внимательно ознакомиться с требованиями международных санкций для того, чтобы не брать с собой запрещённые товары. Перечень товаров, ввоз которых запрещен в Россию, можно найти на домашней странице НТД. Дополнительную информацию можно также получить в службе поддержки клиентов по таможенным вопросам.