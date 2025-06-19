На сегодняшний день среднее время ожидания на границе составляет до 12 часов, в летний период время ожидания может еще увеличиться. По словам руководителя отдела таможенных проверок Вольдемара Линно, причиной очередей является доскональный контроль, проводящийся как в отношении людей, транспортных средств, так и товаров, а также нарушения, выявляемые при этом.

«Ситуации, когда люди пытаются провезти через границу банкноты государств-членов Европейского союза и санкционные товары, возникают ежедневно. Поскольку НТД вправе рассматривать санкционные нарушения как в порядке производства о проступке, так и в уголовном порядке, то оправданий о том, что наличные деньги случайно остались в кармане, будет уже недостаточно», - подчеркнул Линно.

За последние два месяца в таможенных пунктах Нарвы, Койдула и Лухамаа было зафиксировано 340 нарушений, связанных с несоблюдением санкций. НТД предотвратил вывоз в Россию наличных денег на сумму 193 000 евро, а также начал 213 производств о проступках и назначил штрафов в общей сумме 42 000 евро.