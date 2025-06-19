CОГЛАСНЫ? Смотрите, какие бренды продуктов питания в Эстонии самые популярные!

Чуть ниже Kārums оказался местный молочный бренд Alma (прошлогодний третий). Пятерку лидеров замыкает мясной бренд Rakvere с давними традициями, который по сравнению с прошлым годом поднялся в рейтинге на одну позицию.

Среди товарных категорий в топ-25 самых привлекательных пищевых брендов больше всего молочных брендов, за ними следуют бренды мясной и зерновой продукции.

«Хотя лидеры остаются неизменными уже несколько лет, конкуренция как за общую привлекательность, так и за лидерство в более узких целевых группах, например, среди молодых и пожилых потребителей, становится все более ожесточенной», - прокомментировала эксперт Kantar Emor Катрин Мяннасте.

В целом среди молодежи сохраняется тенденция высоко оценивать бренды кондитерских изделий, снэков и напитков, в то время как потребители старше 50 лет чаще выбирают бренды основных продуктов питания.

По гендерному признаку напитки занимают более высокое место для мужчин по сравнению с женщинами, а среди фаворитов женщин чаще встречаются бренды молочных продуктов. В топ-25 любимых пищевых брендов неэстонцев чаще входят международные бренды, тогда как эстонцы чаще отдают предпочтение местным игрокам с меньшей долей рынка, таким как Nopri, Rõngu Pagar, Matsimoka.