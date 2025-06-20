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«Незнакомец достал нож»: инцидент в Ласнамяэ вызвал тревогу у родителей

Снимок мужчины из поста в Facebook.

В четверг, 12 июня, в Facebook был опубликован пост, вызвавший широкий резонанс среди родителей. В нем жительница Таллинна рассказала о тревожной ситуации, произошедшей с ее 14-летней дочерью и ее подругой в районе Ласнамяэ. Девочек преследовал взрослый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что это его способ знакомиться. Ситуация обострилась до угроз ножом.

В своем посте жительница Таллинна сообщает, что вблизи парка Кивила (со стороны магазина Grossi) произошел тревожный инцидент, который должен стать сигналом для всех родителей и подростков.

По ее словам, вечером за двумя 14-летними девочками гнался незнакомец в состоянии алкогольного опьянения. Он преследовал их с целью познакомиться, несмотря на явное сопротивление и страх другой стороны.

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