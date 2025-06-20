«Незнакомец достал нож»: инцидент в Ласнамяэ вызвал тревогу у родителей

В четверг, 12 июня, в Facebook был опубликован пост, вызвавший широкий резонанс среди родителей. В нем жительница Таллинна рассказала о тревожной ситуации, произошедшей с ее 14-летней дочерью и ее подругой в районе Ласнамяэ. Девочек преследовал взрослый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что это его способ знакомиться. Ситуация обострилась до угроз ножом.