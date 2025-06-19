Опубликовано четвертое издание MICHELIN Guide Estonia. В основной список добавлены восемь новых участников. Описания ресторанов принадлежат авторам гида со свойственным им романтизмом и некоторой экзальтированностью.
Инспекторы MICHELIN снова проехали по всей стране, чтобы выявить лучшие рестораны, и в этом году в гид включены девять новых заведений. В общей сложности MICHELIN Guide Estonia 2025 рекомендует 43 ресторана, в том числе один с двумя звездами, один с одной звездой MICHELIN и семь ресторанов с отметкой Bib Gourmand за прекрасный гастрономический опыт, а также три ресторана с зеленой звездой MICHELIN, подающих пример в сфере ответственного гастрономического подхода.
«Мы рады приветствовать девять новых ресторанов в MICHELIN Guide Estonia. Эти заведения демонстрируют разнообразие местной кухни, предлагая не только современное прочтение классических эстонских рецептов, но и широкий спектр вкусов - от итальянской до китайской и японской кухни. Добавление ресторана UMA с новым статусом Bib Gourmand подчеркивает, что и в столице можно найти отличное соотношение цены и качества, а присуждение зеленой звезды ресторану Hiis говорит о растущей осознанности гастрономии в стране», - отметил Гвендаль Пуленек, международный директор гидов MICHELIN.
Два ресторана сохранили свои звезды MICHELIN
Звезды MICHELIN вручаются ресторанам, предлагающим выдающийся гастрономический опыт, согласно пяти универсальным критериям: качество ингредиентов, гармония вкусов, совершенство техники приготовления, индивидуальность шеф-повара, проявляющаяся в его кухне, и, не менее важно, стабильность как в рамках меню, так и со временем.
Стильный таллиннский ресторан 180° by Matthias Diether вновь удостоен двух звезд MICHELIN.
Ресторан NOA Chef's Hall под руководством шеф-повара Тыниса Сийгура сохраняет свою первую звезду.
Семь ресторанов признаны MICHELIN Bib Gourmand
В 2025 году к шести ресторанам с отметкой Bib Gourmand, которые сохранили свой статус, присоединилось таллиннское заведение UMA:
- Fellin в Вильянди - уютное кафе-бистро с домашними европейскими блюдами;
- Härg в Таллинне - специализирующаяся на блюдах на углях;
- Lore Bistroo в Таллинне - современное прибрежное бистро;
- Mantel ja Korsten в Таллинне - ресторан в доме с открытки, специализирующийся на блюдах средиземноморской кухни;
- NOA в Таллинне - сезонное, модное меню и виды на море;
- Tuljak в Таллинне – сочетает ретро-стиль с креативной балтийской кухней.
В гид MICHELIN вошли восемь новых ресторанов
Само попадание в гид MICHELIN - уже знак качества. В этом году в основном списке 34 ресторана, и восемь из них - новички. Шесть из них находятся в Таллине.
- HOOV - дополняет классические рецепты местными вкусами, смелыми сочетаниями и интересной текстурой;
- Koyo - ресторан японской кухни с авторским взглядом шефа на традиционные блюда, главное место в которых занимает суши;
- Morel Bistroo - «сестра» ресторана Rado, предлагает небольшое, но привлекательное меню на основе свежих ингредиентов, блюда и здоровые, и насыщенные;
- Osteria il Cru - обширное итальянское меню с узнаваемыми и любимыми вкусами, дополненными индивидуальными нюансами;
- Shang Shi («Императорский пир») - ресторан кантонской кухни, где, например, к Пекинской утке можно добавить икру;
- VÕIVÕI - необычное заведение, частично ресторан, частично книжный и цветочный магазин, в меню преобладают смелые вкусы и блюда, приготовленные на огне.
- В Тарту открылся TOKO - «родственник» NOA и Tuljak, здесь лаконичное меню с уклоном в современные мировые тенденции и отличные виды с крыши.
- Последнее открытие года - ресторан Hiis в Маннива, который вошел в число обладателей зеленой звезды MICHELIN.
Полный список рекомендованных ресторанов
38, Таллинн
Alexander, Пядасте, Муху
ÂME, Таллинн
Art Priori, Таллинн
Barbarea, Таллинн
Fotografiska, Таллинн (зеленая звезда MICHELIN)
Gianni, Таллинн
Hiis, Маннива, Йыэляхтме (зеленая звезда MICHELIN) - впервые!
Hõlm, Тарту
HOOV, Таллинн - впервые!
Horisont, Таллинн
Joyce, Тарту
Kolm Sõsarat, Люллемяэ (зеленая звезда MICHELIN)
Koyo, Таллинн - впервые!
Lahepere Villa, Клоогаранд
Lee, Таллинн
Mere 38, Вызу
Mon Repos, Таллинн
Moon, Таллинн
Morel Bistroo, Таллинн - впервые!
Osteria il Cru, Таллинн - впервые!
Paju Villa, Таллинн
Pull, Таллинн
Puri, Таллинн
R14, Таллинн
RADIO, Таллинн
Rado, Таллинн Rado Haapsalu, Хаапсалу
Shang Shi, Таллинн - впервые!
SOO, Майдла
Tšaikovski, Таллинн
TOKO, Тарту - впервые!
VÕIVÕI, Таллинн - впервые!
Wicca, Лауласмаа
Четыре специальные премии MICHELIN
Премии присуждаются выдающимся профессионалам, которые благодаря страсти и мастерству делают ресторанные впечатления незабываемыми.
Премия молодому шефу года - Марк Кеэрд (HOOV, Таллинн)
Шеф-повар, чья кухня опирается на классические техники, но дополняется оригинальными, зрелыми решениями и выразительными сочетаниями вкусов и текстур.
Премия за сервис - Владимир Северин (Shang Shi, Таллинн)
Владимир руководит интернациональной командой в роскошном китайском ресторане и встречает гостей искренним теплом: персонал всегда улыбается и заботится о клиентах, сопровождая их на протяжении всего вечера.
Премия лучшему сомелье - Кевин Лиллелехт (180° by Matthias Diether, Таллинн)
Представитель нового поколения сомелье вдохновенно делится познаниями, его харизма ощущается в каждой детали сервиса, а улыбка притягивает внимание зала.
Премия «Открытие года» - Кристо Мальм (UMA, Таллинн)
В этом веселом месте царит живая атмосфера. Концепция совместного дегустирования блюд делает ужин увлекательным, а продолжить вечер гости могут в стильном коктейль-баре.
Итоги отбора ресторанов MICHELIN Guide Estonia 2025
Всего рекомендовано 43 ресторана, в том числе
- 1 ресторан с двумя звездами MICHELIN;
- 1 ресторан с одной звездой MICHELIN;
- 7 ресторанов, отмеченных MICHELIN Bib Gourmand;
- 3 ресторана с зеленой звездой MICHELIN.
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