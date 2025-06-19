Инспекторы MICHELIN снова проехали по всей стране, чтобы выявить лучшие рестораны, и в этом году в гид включены девять новых заведений. В общей сложности MICHELIN Guide Estonia 2025 рекомендует 43 ресторана, в том числе один с двумя звездами, один с одной звездой MICHELIN и семь ресторанов с отметкой Bib Gourmand за прекрасный гастрономический опыт, а также три ресторана с зеленой звездой MICHELIN, подающих пример в сфере ответственного гастрономического подхода.

«Мы рады приветствовать девять новых ресторанов в MICHELIN Guide Estonia. Эти заведения демонстрируют разнообразие местной кухни, предлагая не только современное прочтение классических эстонских рецептов, но и широкий спектр вкусов - от итальянской до китайской и японской кухни. Добавление ресторана UMA с новым статусом Bib Gourmand подчеркивает, что и в столице можно найти отличное соотношение цены и качества, а присуждение зеленой звезды ресторану Hiis говорит о растущей осознанности гастрономии в стране», - отметил Гвендаль Пуленек, международный директор гидов MICHELIN.

Два ресторана сохранили свои звезды MICHELIN

Звезды MICHELIN вручаются ресторанам, предлагающим выдающийся гастрономический опыт, согласно пяти универсальным критериям: качество ингредиентов, гармония вкусов, совершенство техники приготовления, индивидуальность шеф-повара, проявляющаяся в его кухне, и, не менее важно, стабильность как в рамках меню, так и со временем.

Стильный таллиннский ресторан 180° by Matthias Diether вновь удостоен двух звезд MICHELIN.