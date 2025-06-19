Еще неделю назад Дональд Трамп призывал Иран заключить сделку с отказом от разработки ядерного оружия, а сейчас размышляет над тем, чтобы присоединиться к израильским ударам по ядерным объектам Ирана. Как Трамп поменял свое мнение, присоединятся ли США к этой войне и какие у этого могут быть последствия?
Риторика американского президента в последние дни явно указывает на то, что Белый дом всерьез думает о присоединении к Израилю для ударов по иранским ядерным объектам.
Возможность прямого американского вмешательства в войну на Ближнем Востоке - главная тема мировых СМИ последних дней. Публично американский президент до сих пор отказывается говорить о своих планах.
«Я могу это сделать. Я могу этого не делать. Никто не знает, что я собираюсь сделать», - сказал Трамп журналистам в среду в Белом доме, когда его спросили, собирается ли он приказать нанести удары по ядерным объектам Ирана.
Как отмечает Bloomberg, Трамп не исключил возможность будущих переговоров с Ираном, но указал, что слабо верит в их перспективы. «Для разговоров уже поздно, - сказал Трамп. - Есть большая разница между тем, что сейчас и что было неделю назад».
По словам источников ABC News, критическими станут следующие 24-48 часов. В это время американская администрация примет решение о том, стоит ли США продолжать попытки разрешить конфликт путем дипломатии, или, наоборот, присоединиться к операции Израиля. На этой неделе руководство США обсуждало этот вопрос на Совете по национальной безопасности.
Последние заявления Трампа указывают на то, что американский президент действительно рассматривает вариант военной эскалации. Накануне он объявил, что США имеют полный контроль над небом Ирана, назвал иранского верховного лидера Али Хамейни «легкой мишенью» и заявил, что США знают, где он прячется, но «пока не собираются его убирать». После чего написал фразу «БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!» в своей соцсети Truth Social.
К сценарию эскалации всерьез готовится и Иран. Как пишет The New York Times, по оценке американской разведки, Иран уже подготовился к тому, чтобы нанести удары по американским базам, если США вступят в войну. Американские военные базы в регионе - в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии - находятся в состоянии повышенной готовности.
Еще недавно президент США настаивал на переговорах
Крупнейшие американские и мировые СМИ констатируют: заявления Трампа по Ирана последних дней сильно отличается от риторики первых месяцев его президентства. Одной из ключевых целей внешней политики президента США были как раз мирные переговоры с Тегераном. Заниматься этим направлением Трамп доверил спецпосланнику Стиву Уиткоффу - своему другу и одному из ближайших советников.
Еще в конце мая Белый дом убеждал: диалог с Тегераном идет в нужном направлении. Всего за несколько недель до этого Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил о начале прямых переговоров по иранской ядерной сделке.
Семью годами ранее именно во время президентства Трампа США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Этот документ в 2015 году Иран подписал с США, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией. Договор предполагал, что Тегеран в обмен на отмену санкций ограничит разработки и откажется от создания ядерного оружия.
Выйдя из договора, США восстановили санкции против Ирана, а Тегеран начал сокращать обязательства по СВПД. Отношения между странами обострились еще сильнее в начале 2020 года. Тогда по приказу Трампа США убили иранского генерала Касема Сулеймани. В США Сулеймани был внесен в список террористов, в Иране он был одной из ключевых фигур в сфере внешней политики.
После убийства Сулеймани Тегеран объявил, что отказывается от последних обязательств по ядерной сделке. Это, в итоге, поставило Трампа перед необходимостью вновь заниматься иранским вопросом после возвращения в Белый дом в начале 2025 года.
На пресс-конференции в Белом доме в апреле 2025 года Нетаньяху так прокомментировал возобновление диалога между США и Тегераном по ядерному оружию. «Если этого можно будет добиться дипломатическим путем, в полном объеме, это было бы хорошо». Как ясно сейчас, в действительности в этот момент Израиль уже был практически готов начать операцию «Поднимающийся лев».
К тому моменту США и Израиль как минимум расходились в оценке того, насколько Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. В марте этого года директор национальной разведки США Тулси Габбард в своем выступлении на заседании спецкомитета по разведке Сената США говорила, что американская разведка не видит признаков работы Ирана по созданию ядерного оружия.
Телеканал CNN, ссылаясь на источники, утверждал, что, по оценке разведки, от создания ядерного оружия Тегеран отделяло еще несколько лет. Израиль, в свою очередь, говорил о том, что Иран подошел к этой точке настолько близко, насколько это возможно (Иран всегда отрицал, что стремится создать ядерное оружие).
По данным New York Times, американские спецслужбы пришли к выводу о том, что Израиль готовит масштабные удары по иранским ядерным объектам, в конце мая. Тогда Трамп в личных разговорах пытался убедить Нетаньяху, что это полностью сорвет дипломатический процесс.
Еще 8 июня, всего полторы недели назад, Трамп говорил своим советникам по нацбезопасности, что постарается уговорить Нетаньяху отказаться от бомбардировок, писала Wall Street Journal. Правда, уже на этой встрече президент США выражал скепсис по поводу перспектив сделки. Но тогда, утверждает газета, Трамп все еще был твердо намерен дать Уиткоффу шанс достичь соглашения.
По данным NYT, как только американской администрации стало ясно, что атаки неизбежны, Белый дом стал раздумывать, как реагировать на эскалацию. У Вашингтона было несколько вариантов: с одной стороны, можно было не вмешиваться в конфликт и следить за тем, насколько удары Израиля ослабили Иран; с другой, США могли присоединиться к ударам - в том числе, с целью смены режима в Тегеране. Трамп выбрал компромиссную опцию и решил, что США помогут Израилю разведданными, а затем надавят на Иран с требованием немедленных уступок.
Действительно, в первые дни после начала кампании Израиля Трамп только усилил призывы заключить сделку, но теперь уже с позиции силы. В обращениях к Тегерану он говорил, что если иранское руководство не согласится на дипломатическое урегулирование, то от иранской ядерной инфраструктуры «ничего не останется».
По данным Jerusalem Post, по крайней мере в начале недели Трамп все еще планировал сделать Ирану «последнее предложение» по сделке, потребовав у руководства страны согласиться на самые жесткие условия. В том числе, отказаться от обогащения урана даже в научных целях. Иран, который, по данным WSJ и Reuters, передавал сигналы о готовности продолжить переговоры через неофициальные каналы, называл это условие неприемлемым.
Вечером 16 июня Трамп неожиданно уехал с саммита G7 в Канаде, объяснив это войной на Ближнем Востоке. Это, а также призыв эвакуироваться жителям Тегерана, многие СМИ и эксперты восприняли как знак того, что президент США всерьез задумался об прямом участии в конфликте.
Как утверждает ABC News, ссылаясь на источники, несмотря на ужесточившуюся риторику Трампа, американские дипломаты все еще верят, что Иран можно усадить за стол переговоров. В случае готовности Тегерана на встречу на высшем уровне могли бы отправиться Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
При этом собеседники канала говорят и о том, что Трамп «фрустрирован» тем, что власти Ирана, сосредоточенные на израильских атаках, не могу дать США «немедленных ответов». Американский президент опасается и того, что его угрозы применить силу будут восприняты как блеф.
К чему приведет участие США в войне против Ирана?
Вопрос о том, вступать ли США в войну с Ираном, может быть одним из самых важных за время его президентства, подчеркивает Washington Post.
Если Трампу удастся добиться уступок от иранских лидеров или же демонтировать иранскую ядерную программу (неважно, силой или переговорами) и при этом не спровоцировать «серьезного возмездия» со стороны Ирана, то это будет успехом для США и Трампа лично, считает газета. Но просчеты в оценке ситуации могут втянуть США в масштабный конфликт с опасными и непредсказуемыми последствиями.
Напряжение из-за возможного вступления в США в войну Израиля и Ирана уже привело к заметным разногласиям внутри Республиканской партии — в том числе самого консервативного его крыла, которое обычно во всем поддерживает Дональда Трампа. Так, 17 июня консервативный конгрессмен Томас Мэсси объединился с группой демократов, которые пытаются заблокировать возможность Трампа начать войну без одобрения Конгресса. Они внесли в Палату представителей законопроект, согласно которому президент США перед любым ударом по Ирану должен будет получить разрешение законодателей. Часть других республиканцев-консерваторов, в том числе в Сенате, наоборот, поддерживают военные меры.
Неопределенность привела к ссоре Трампа с одним из самых активных его сторонников в медиа — консервативным журналистом Такером Карлсоным, который в своем подкасте призвал избегать эскалации. Президент США в ответ назвал его «чокнутым». Стив Бэннон, бывший стратег Трампа, заявил в подкасте Карлсона, что участие в войне против Ирана может расколоть электоральную коалицию Трампа и отвлечет администрацию от других вещей - например, борьбы с нелегальной иммиграцией.
В Белый дом Дональд Трамп вернулся с заявлениями о том, что мощь США такова, что позволит закончить «все войны». Во время своей инаугурационной речи президент США говорил, что хочет запомниться как «миротворец». Еще зимой он ставил перед собой амбициозную задачу разобраться сразу с тремя источниками напряжения в мире: войной России и Украины, войной Израиля с ХАМАС и разработкой ядерного оружия в Иране. Более чем за четыре месяца с начала его президентства значимого прогресса Вашингтон не добился ни по одному из этих направлений.
«Я думаю, что любое американское вмешательство станет причиной тотальной войны в регионе с очень, очень плохими последствиями для всего международного сообщества», - заявили в иранском МИДе в среду, после новостей о размышлениях Трампа. «Любая форма военного вмешательства США, несомненно, будет встречена с непоправимым ущербом», - заявил иранский верховный лидер Али Хаменеи.
Аналитики влиятельного американского центра RAND полагают, что успех военной операции Израиля, вероятно, снизит угрозу со стороны Ирана в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе риски могут стать только выше.
«Вашингтону придется искать баланс между противоречащими друг другу задачами - с одной стороны, необходимо не допустить, чтобы Тегеран продвинулся к обладанию ядерным оружием, с другой стороны - нужно удержать США от втягивания в ещё один конфликт на Ближнем Востоке. Этот кризис лишний раз подсвечивает одну из основных дилемм в американской внешней политике последних двух десятилетий: необходимость реагировать на угрозы на Ближнем Востоке даже тогда, когда Вашингтон пытается переориентировать ресурсы на другие направления», - объясняет Мишель Гризе, экспертка центра.
По словам Джеймса Эктона, со-руководителя программы «Ядерная политика» Фонда Карнеги, оснований полагать, что вмешательство США сможет надолго предотвратить создание ядерного оружия в Иране, не так много. «Вместо этого США, скорее всего, окажутся втянуты в еще один затяжной и кровавый ближневосточный конфликт», - резюмирует эксперт.
Одна из главных причин, по которой Израиль настаивает на участии США в операции в Иране, - нехватка оружия, которым можно поразить места обогащения урана, находящиеся под землей. Одним из таких объектов является завод Фордо - второй по значимости иранский завод по обогащению урана после главного в Натанзе.
Он выкопан в склоне горы и находится под слоем земли и породы толщиной около 80 м.
В марте 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило на объекте частицы урана, обогащенные до чистоты 83,7% - это почти соответствует оружейному классу.
Чтобы поразить объект, необходимы специальные противобункерные бомбы, которых нет на вооружении Израиля. Зато такие боеприпасы есть у США - в этом материале Би-би-си подробно рассказывает о том, что это за оружие.
Проблема в том, что даже уничтожение Фордо не даст гарантий, что Иран свернет ядерную программу - например, об этом пишут аналитики влиятельного Брукингского института. Согласно оценке экспертов, даже если эта лаборатория и другие площадки будут стерты с лица земли, у Ирана уйдет не больше двух лет на то, чтобы возобновить ядерную программу. Но в этом случае Тегеран полностью засекретит атомные разработки (и места их проведения) и исключит возможность какого-либо контроля со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это значит, что наносить удары по ядерным объектам потребуется вновь и вновь.
Несмотря на то, что многие удары Израиля оказались успешными, без вмешательства США решить вопрос ядерных разработок Ирана будет сложно, признают многие аналитики.
«Вполне справедливо говорить, что проблема на сегодняшний день однозначно не решена, а риск прорыва в области ядерных разработок в Иране по-прежнему крайне высок, - сказал Foreign Policy Ричард Нефью, эксперт по ядерному оружию из Колумбийского университета и бывший заместитель специального посланника США по Ирану. - На данный момент, если ничего не изменится, положение иранской ядерной программы остается таким же - улучшений нет».
Израильские власти открыто заявляют, что результатом операции может быть смена режима в Иране. Американские чиновники пока высказываются о таком сценарии куда аккуратнее. Как отмечает CNN, у США уже был неудачный опыт вмешательства в дела Ирана - в конечном итоге, анализирует канал, оно стало одним из факторов, которые привели к Исламской революции и свержению иранского шаха.
Но проблемами грозит и бездействие США, предупреждает WSJ в своей редакционной колонке. Как напоминает газета, хаотичный вывод войска США из Афганистана стал огромным ударом по президетству Джо Байдена и навредил американской системе сдерживания.
Отказ США от помощи Израилю в ликвидации ядерной программы Ирана может нанести ущерб американским интересам, предупреждает WSJ: например, даст понять Китаю, что Вашингтон не заступится за Тайвань в случае конфликта.
«Весь мир внимательно следит за тем, как отреагирует господин Трамп - особенно это касается сильных мира сего в Москве и Пекине. Поможет ли он близкому союзнику устранить глобальную угрозу миру и ослабить одного из участников „оси" противников США? - пишет газета. - Или же прислушается к голосам американских умиротворителей - как слева, так и справа - которые боятся применения силы больше, чем ядерного оружия в руках радикального режима».