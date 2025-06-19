Еще 8 июня, всего полторы недели назад, Трамп говорил своим советникам по нацбезопасности, что постарается уговорить Нетаньяху отказаться от бомбардировок, писала Wall Street Journal. Правда, уже на этой встрече президент США выражал скепсис по поводу перспектив сделки. Но тогда, утверждает газета, Трамп все еще был твердо намерен дать Уиткоффу шанс достичь соглашения.

По данным NYT, как только американской администрации стало ясно, что атаки неизбежны, Белый дом стал раздумывать, как реагировать на эскалацию. У Вашингтона было несколько вариантов: с одной стороны, можно было не вмешиваться в конфликт и следить за тем, насколько удары Израиля ослабили Иран; с другой, США могли присоединиться к ударам - в том числе, с целью смены режима в Тегеране. Трамп выбрал компромиссную опцию и решил, что США помогут Израилю разведданными, а затем надавят на Иран с требованием немедленных уступок.

Действительно, в первые дни после начала кампании Израиля Трамп только усилил призывы заключить сделку, но теперь уже с позиции силы. В обращениях к Тегерану он говорил, что если иранское руководство не согласится на дипломатическое урегулирование, то от иранской ядерной инфраструктуры «ничего не останется».