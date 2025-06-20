Оказавшийся под обстрелами Даниил Куракин: в Израиле можно спокойно засыпать при сильном запахе гари

Выдержки из беседы:

- Даниил, Израиль начал операцию «Восходящий лев» в пятницу, 13 июня, если полистать ваши соцсети, то первая запись о том, что вы находитесь в поездке в Израиле, появилась пятью днями ранее, 8 июня. Прежде, чем мы перейдем к событиям 13 июня и тому, что последовало за ними, расскажите, пожалуйста, для начала о том, что привело вас в Израиль и какова была программа вашей поездки…

- Меня порекомендовали как блогера и журналиста для делегации, которая отправлялась в Израиль, чтобы познакомить нас с тем, что это за страна и чем она сейчас живет. Ни для кого не секрет, что сейчас ведется самая настоящая информационная война между Израилем и расположенными поблизости от его границ арабскими странами.

Через «Аль-Джазиру», через другие СМИ ведется война против Израиля в информационном плане, и Израиль ее, к сожалению, проигрывает. Хотя, как нам говорили, он не особенно в ней и участвует… Для Израиля сейчас важнее всего успехи на фронте и стремление обезопасить страну и нацию, которая в ней живет.

Поэтому Израиль организовал такой пресс-тур для балтийских журналистов, которые смогут рассказать, через что Израиль прошел, начиная с теракта 7 октября 2023 года. Нас поводили и по местам основных событий этого дня, и по очень важным для Израиля местам в целом.