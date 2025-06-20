Оказавшийся под обстрелами Даниил Куракин: в Израиле можно спокойно засыпать при сильном запахе гари

Израиль 13 июня начал операцию «Восходящий лев» против иранской ядерной программы. О том, каким мерам безопасности приходится сейчас следовать людям в Израиле и насколько монолитна поддержка населением действий властей, в студии Postimees рассуждал вернувшийся 19 июня из Израиля в Эстонию блогер, активист Даниил Куракин.
Выдержки из беседы:
- Даниил, Израиль начал операцию «Восходящий лев» в пятницу, 13 июня, если полистать ваши соцсети, то первая запись о том, что вы находитесь в поездке в Израиле, появилась пятью днями ранее, 8 июня. Прежде, чем мы перейдем к событиям 13 июня и тому, что последовало за ними, расскажите, пожалуйста, для начала о том, что привело вас в Израиль и какова была программа вашей поездки…
- Меня порекомендовали как блогера и журналиста для делегации, которая отправлялась в Израиль, чтобы познакомить нас с тем, что это за страна и чем она сейчас живет. Ни для кого не секрет, что сейчас ведется самая настоящая информационная война между Израилем и расположенными поблизости от его границ арабскими странами.
Через «Аль-Джазиру», через другие СМИ ведется война против Израиля в информационном плане, и Израиль ее, к сожалению, проигрывает. Хотя, как нам говорили, он не особенно в ней и участвует… Для Израиля сейчас важнее всего успехи на фронте и стремление обезопасить страну и нацию, которая в ней живет.
Поэтому Израиль организовал такой пресс-тур для балтийских журналистов, которые смогут рассказать, через что Израиль прошел, начиная с теракта 7 октября 2023 года. Нас поводили и по местам основных событий этого дня, и по очень важным для Израиля местам в целом.
Например, это центр «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, нас сводили также в Кнессет, а что касается именно тематики 7 октября, то нам провели экскурсию в кибуцы, которые находятся прямо рядом с границей с Газой. Мы побывали в кибуце, который одним из первых подвергся атаке террористов, именно там жила семья Бибас. Мать тех двоих детей, которых убили в плену.
- Как быстро для находящихся в Израиле иностранцев стал в ночь на 13 июня ясен масштаб происходящего, суть того, что именно происходит? Как быстро приходило понимание, что, возможно, придется застрять в Израиле очень надолго? Как минимум с октября позапрошлого года нахождение в Израиле наверняка сопряжено с постоянной готовностью реагировать на опасности, но не было ли в этот раз ощущения, что сейчас все, пожалуй, опаснее, чем когда-либо?
- Для меня это была довольно необычная ситуация, я не знал, что следует предполагать. Я просто старался следовать тем предписаниям, которые мы получали от организаторов нашего тура.
В первую очередь нам сказали, что аэропорт будет закрыт в ближайшие два-три дня. Потом выяснилось, что он был закрыт на куда более долгий срок. Когда только началась операция против иранской ядерки, мы уже прошли в аэропорту контроль, зону безопасности, и уже были в duty free.
Потом нас попросили отойти подальше от окон, на телефоны пришло уведомление об опасности, которое отправляют всем, кто находится в Израиле: экстренная ситуация, пройдите, пожалуйста, в бомбоубежище. Нас отвели в бомбоубежище прямо в аэропорту.
А когда стало понятно, что это не иранские ракеты, а что это начало израильской операции против Ирана, нам вызвали такси, и мы поехали в отель досыпать, потому что это было раннее-раннее утро.
- Израиль волей-неволей выработал очень эффективную систему гражданской обороны, и действия израильских властей по оповещению населения и помощи ему в случае возникновения угрозы могут браться за образец любыми странами мира. Тем не менее, порой даже самой совершенной системе приходится сталкиваться с вызовами нового уровня, с какими-то ситуациями, которых она прежде не знала. Эта система работала идеально и сейчас?
- У нас в группе были в том числе и такие журналисты, которые бывали в горячих точках Украины. И по их словам, то, что мы сейчас переживали в Израиле, это было вообще ничто.
То, как израильское государство подготовлено к атакам извне, со стороны своих арабских соседей, и персидских, это какой-то особый уровень. У них есть приложение «Командование тыла», которое присылает с запасом в полчаса уведомление о том, что вам нужно быть в бомбоубежище, когда запускаются ракеты.
Бомбоубежища есть почти во всех домах. Начиная с 90-х годов есть предписание всем застройщикам, что в каждом доме должно быть бомбоубежище.
Таким образом, у вас есть полчаса, чтобы добраться до бомбоубежища. Потом приходит второе оповещение, включаются сигналы тревоги, сирены завывают, вам уже срочно нужно быть внутри бомбоубежища. До дальнейших распоряжений «Командования тыла».
В нашем случае нахождение в бомбоубежище занимало, наверное, пятнадцать минут. Потом пришло уведомление о том, что все хорошо, все безопасно, можно выходить.
Но даже самая лучшая система безопасности, такая, как в Израиле, тоже дает сбои, знаменитый «Железный купол» не справился в октябре 2023 года с тем напором ракет, которые прислал Иран. Это было до 150 ракет за ночь.
Нас бомбили каждую ночь с того момента, как началась операция. Некоторые ракеты попадали очень близко от нашей гостиницы.
Одна ракета попала в небоскреб в 2,5 км от нас. На следующее утро мы пошли смотреть, что там произошло. А на следующий день ракета уже ударила всего в 200 метрах от нашего отеля.
Когда я вышел из бомбоубежища, я потом посмотрел из окна, что там случилось. Там был гигантский столб дыма, и я засыпал уже с запахом гари в номере. Так что защита практически идеальна, но и такие вот моменты тоже случаются.
- У премьера Биньямина Нетаньяху есть в израильском обществе не только убежденные сторонники, но и много столь же убежденных критиков. Обычно в подобных ситуациях используется такой штамп, что «общество сильно поляризовано». Можно ли сказать, что в таких ситуациях, в случае такой повышенной опасности, нет никакой поляризации, а, напротив, есть невероятное единство?
- После начала операции у меня не получилось пообщаться с местными жителями на эту тему, но если говорить в целом о Нетаньяху и отношении людей к нему в Израиле, то это отношение очень двоякое.
Прямо за день до операции по бомбардировке Ирана мне посчастливилось попасть на начало митинга против Нетаньяху. Некоторые люди в Израиле считают, что он имеет деньги от Катара, который в то же время помогал хамасовцам организовывать 7 октября.
В этом плане к Нетаньяху довольно спорное отношение, те активисты, которых я встречал, вообще считали, что он очень хочет захватить власть, отменить выборы или сделать еще что-то похуже. Но поскольку Израиль - демократическая страна, люди имеют право выходить со своим мнением на улицы, и в том числе - и в таком вот виде.
- Известно, что многие недовольные режимом люди в Иране приветствуют израильские удары, видят в них шанс к своей свободе, живущие за рубежом иранцы часто делают крупные акции в поддержку Израиля. По вашим ощущениям, для народа Израиля враг - именно нынешний религиозный иранский режим, или просто Иран? Есть ли среди израильтян допущение того, что с падением нынешнего режима Иран может быть и вовсе не враждебной Израилю страной?
- Да, израильтяне допускают такую возможность. Я видел телепередачи на эту тему и после начала операции, и там постоянно говорилось, что враг Израиля - это именно аятолла Хомейни, а не иранский народ.
Израиль старается это преподносить так, что он бьет по военной инфраструктуре, по ядерным объектам, по военной технике, которая используется при ударах по Израилю. Но при этом никто не бьет по мирным жителям. Это декларируется Израилем на официальном уровне. Этот момент очень заметен.
Плюс действительно, как вы сказали, иранцы, которые живут за границей, выходят на акции с флагами «шахского» Ирана, со львом. И их в этом поддерживают в том числе и еврейские коммуны в этих странах. Эти люди могут вместе выходить на эти акции.
Да, Израиль старается выставить себя именно борцом с режимом, с режимом аятолл, и показать, что он хочет получить в виде Ирана куда более дружественного пусть не соседа, поскольку они все-таки не граничат… Но более дружественное государство в своем регионе.
Но на самом деле этого хотят, как говорят на израильском телевидении местные эксперты, и другие соседи Ирана. Они смотрят на происходящее молча, но с одобрением. Это Саудовская Аравия, Ливан, Ирак… Поскольку за все эти годы Иран успел очень сильно им надоесть. Со своими прокси-силами, со своими хуситами, ХАМАС, «Хезболлой» и всеми эти прочими не самыми приятными людьми.
Складывается ощущение, что весь Ближний Восток, несмотря на часто встречающееся там предвзятое отношение к Израилю, прямо сейчас ждет, чтобы наконец-то этот режим аятолл пал.
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